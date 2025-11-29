نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراكة صينية تقود ألعاب القوى المصرية نحو العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتضنت وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع شراكة استراتيجية تاريخية بين اتحاد ألعاب القوى وشركة HiRacer الصينية، لتصبح الشركة العالمية الراعي الرسمي للملابس الرياضية لمنتخبات ألعاب القوي في جميع البطولات القارية والدولية.

جاءت مراسم التوقيع بحضور ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والعميد حاتم فوده رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، في أجواء تؤكد أن الرياضة المصرية تدخل مرحلة جديدة من الاحترافية والتطوير والتخطيط طويل المدى

من جانبه أكد الدكتور أشرف أن توقيع هذه الشراكة يمثل رسالة واضحة بأن مصر ماضية بقوة في صناعة بطل أولمبي وعالمي، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توفير كل مقومات النجاح لجميع الاتحادات الرياضية.

أضاف أن دعم أبطال مصر في ألعاب القوى جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية. الشراكة مع HiRacer تعكس توجهًا حقيقيًا نحو الاحتراف وتوفير أعلى مستويات الجودة للاعبينا.

قال وزير الشباب والرياضة أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدًا في نتائج أبطال ألعاب القوى، في ظل ما يتم توفيره من تجهيزات ودعم لوجيستي وفني

بينما أوضح العميد حاتم فوده رئيس اتحاد ألعاب القوي أن الشراكة بداية حقبة جديدة نحو منصات التتويج معربا عن سعادته بإتمام هذا التعاقد

قال فوده أن اتحادألعاب القوي يعمل بخطوات مدروسة لخلق بيئة احترافية للاعبين والمدربين

لافتا أن هذه الشراكة ليست مجرد رعاية ملابس، بل هي دعم شامل لمسيرة أبطال مصر وشركة HiRacer واحدة من أكبر العلامات الرياضية عالميًا وتواجدها مع ألعاب القوى المصرية يعكس ثقة الشركات الدولية في قدرات لاعبينا.

من جهته تعهد رئيس اتحاد ألعاب القوي بأن المرحلة القادمة ستشهد إنجازات أكبر وأداءً أقوى، وتجهيزات على أعلى مستوى لاستعدادات المنتخب قبل بطولات العالم والبطولات القارية وأولمبياد لوس أنجلوس

والظهور بمستوى يليق باسم مصر وتعزيز الظهور الدولي للاتحاد من خلال شراكة مع علامة عالمية.