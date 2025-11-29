نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولى تصريحات توروب بعد التعادل المثير مع الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن عدم رضاه على نتيجة مباراة الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ظل ما شهدته المباراة من أجواء محيطة وبعد التأخر بهدف في الشوط الأول.

وقال توروب، خلال تصريحات تليفزيونية، إن المباراة كانت معقدة، وكنا بحاجة إلى رجال داخل الملعب للتعامل مع تلك الأجواء داخل الملعب، واستغرقنا وقتا طويلا من أجل العودة وتسجيل هدف التعادل.

وأضاف توروب، إن الأهلي لعب بشكل جيد وكان يستحق نقطة على الأقل من مباراة الجيش الملكي، مشيرا إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بأن يكونوا أكثر هدوءا، وكان من الممكن أن نسجل أهدافا أخرى ونفوز بالمباراة لو تعاملنا مع الهجمات التي أتيحت لنا بشكل أفضل.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن لاعبيه أصيبوا بحالة إحباط في الشوط الأول؛ بسبب ركلة الجزاء المحتسبة علينا والتي لم تكن مقنعة، ولكن كان علينا أن نركز مع أنفسنا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه في الوسط، محمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي كل من: محمد سيحا، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، حمزة عبد الكريم، محمد شكري.

وجاء تشكيل الجيش الملكي المغربي كالتالي: التكناوتي، باش، الوادني، ميندي، كارنيرو، الدراك، حريمات، حدراف، حمودان، الفحلي وبوريكة.



ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة فرق الجيش الملكي وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.



وفاز الأهلي على شبيبة القبائل بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

