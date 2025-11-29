نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحافظ على صدارة مجموعته بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي مباراته الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل 1-1، ما جعل المنافسة في المجموعة أكثر تشويقا وحرجا لجميع الفرق.

الأهلي يتصدر المجموعة حاليا برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى، محافظا على سجله دون أي هزيمة. ويعتمد الفريق المصري على خبرة لاعبيه وقدرتهم على إدارة المباريات الحاسمة، خصوصا خارج ملعبه، في سعيه نحو حسم بطاقة التأهل مبكرا.

ويأتي فريق يانغ أفريكانز التنزاني في نفس الرصيد من النقاط، ما يجعل صراع الصدارة محتدما بين الفريقين، إذ يسعى الفريق التنزاني لتحقيق مفاجآت وفرض نفسه في المنافسة على المركز الأول.

أما الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، فيتقاسمان المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل فريق، ورغم تراجع ترتيبهما، إلا أن فرصهما في المنافسة لا تزال قائمة مع تبقي أربع جولات قد تغير بشكل كبير ترتيب المجموعة.

المواجهة على ملعب مولاي الحسن شهدت أداء قويا من الطرفين، وحسم التعادل نتيجة اللقاء، ليبقى الترقب قائما قبل الجولات المقبلة التي ستحدد مصير التأهل لدور الـ16.

المجموعة تبقى غير محسومة، وكل مباراة قادمة قد تغير ترتيب الفرق بشكل كبير، ما يجعل الجماهير على موعد مع مزيد من الإثارة والمتعة في دوري أبطال إفريقيا.