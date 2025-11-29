نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر ستيي ضد ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الاتحاد معقل السيتينز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يقع فريق ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

والجدير بالذكر أن مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، من المنتظر أن يتم إذاعتها عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.