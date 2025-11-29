نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد فولام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، مباراة قوية أمام نظيره فولهام، مساء اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد فريق فولهام في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق توتنهام المباراة وهو في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يقع فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد فولام في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير ضد فولام، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي.