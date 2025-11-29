نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مدرب الجيش الملكي بعد التعادل مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، أن فريقه كان أفضل من النادي الأهلي في مباراة اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب مولاي الحسن في المغرب.

تصريحات مدرب الجيش الملكي المغربي

وقال ألكسندر سانتوس في تصريحات تليفزيونية: كانت مباراة كبيرة، حصدنا نقطة ونحتاج لعدد أكبر من النقاط من أجل التأهل وسنسعى لذلك في المباريات المقبلة.

وأضاف: واجهنا فريق كبير للغاية الأفضل في إفريقيا ومن بين الأفضل في العالم، كنا نستحق الفوز وقدمنا مباراة كبيرة وفخور باللاعبين والجماهير يجب أن تكون فخورة، والمباراة المقبلة صعبة ولكن اليوم نحن فخورون بمستوانا.

وأتم ألكسندر سانتوس تصريحاته قائلًا: كنا أفضل من الأهلي وسيطرنا على آخر 15 دقيقة من المباراة وكنا في منطقة جزاء الأهلي.

وبتلك النتيجة اشتعلت المنافسة في المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية، حيث يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا دون أي هزيمة، بالتساوي مع فريق يانغ أفريكانز الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط بعدما خاض هو الآخر مباراتين انتهتا بفوز وتعادل.