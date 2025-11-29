نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود فايز: الأهلي قدم مباراة قوية والجيش الملكي لم يستحق ركلة الجزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكابتن محمود فايز، خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، أن نادي الجيش الملكي لم يكن يستحق ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم خلال مواجهته أمام الأهلي، مشيرا إلى أن القرار أثار جدلا واسعا بين الجماهير والخبراء التحكيميين.

وأضاف فايز أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام الجيش الملكي رغم الضغط الجماهيري الهائل الذي شكل نقطة التحول في اللقاء، موضحا أن شخصية لاعبي الأهلي كانت واضحة داخل الملعب، خاصة في اللحظات الحاسمة التي شهدت توترا كبيرا.

وتطرق فايز في تصريحاته إلى ملف رمضان صبحي، مؤكدا أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا تاريخيا بعدم عودة اللاعب مهما كانت المغريات. وشدد على أن القرار جاء احتراما لجماهير النادي ومبادئه، معتبرا أن التمسك بالموقف يمثل رسالة واضحة حول قيمة الانتماء داخل القلعة الحمراء.

واختتم فايز مؤكدا أن الأهلي يملك القدرة على استعادة توازنه والعودة بقوة في المباريات المقبلة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير وثقة اللاعبين في جهازهم الفني.