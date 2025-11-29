نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: ييس توروب تأقلم مع أجواء إفريقيا من أول مباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد فارس، خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، إن بيان النادي الأهلي بشأن أزمة رمضان صبحي لم يكن دفاعا عن أي خطأ صادر من اللاعب، بل جاء في إطار تقديم دعم قانوني فقط، وفق الإجراءات واللوائح المنظمة داخل الاتحاد.

وأوضح فارس أن إدارة الأهلي لم تحاول تبرير موقف رمضان صبحي، لكنها تتحرك بشكل قانوني للحفاظ على حقوق النادي واللاعب، مؤكدا أن البيان كان واضحا في لغته وهدفه.

وأشار الإعلامي إلى أن المدير الفني يس توروب نجح في التأقلم سريعا جدا، ودخل أجواء المباريات الإفريقية من أول ظهور له مع الفريق، وهو ما انعكس على شكل الأهلي في المواجهات الأخيرة فنيا وذهنيا.

وفتح فارس النار على طاقم التحكيم، معلقا باستغراب يعني إيه يستبعدوا حكم وبعدها يجيبوا أخوه قصدهم العملية في بيتها وكده، مضيفا أن الحكم لم يوفر الحماية الكافية للاعبي الأهلي خلال اللقاء، وهو أمر يثير علامات استفهام حول اختيارات لجنة الحكام.