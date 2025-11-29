نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب يطير إلى الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون إلى الدنمارك فور العودة إلى مطار القاهرة في إجازة سريعة؛ للاطمئنان على أسرهم بعد حصول الفريق على راحة لمدة خمسة أيام.

ويستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادًا لمواجهة انبي يوم ١١ ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لمباريات كأس عاصمة مصر.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب وذلك عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي١ـ١ في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

