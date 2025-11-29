نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة ييس توروب المدير الفني الأهلي، لاعبي الفريق راحة لمدة خمسة أيام وذلك عقب عودة الفريق من المغرب صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم ١١ ديسمبر المقبل.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي بنتيجة ١-١ في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت البعثة قد توجهت مباشرة من ملعب مولاي الحسن الذي استضاف مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مطار الرباط؛ لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

استغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات وصولا إلى مطار القاهرة.