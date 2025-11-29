الارشيف / الرياضة

بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من المغرب

أحمد جودة - القاهرة -  

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من المغرب عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي بنتيجة ١-١ في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكانت البعثة قد توجهت مباشرة من ملعب مولاي الحسن الذي استضاف والجيش الملكي إلى مطار الرباط، لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

استغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات وصولا إلى مطار القاهرة.

