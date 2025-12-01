نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 اليوم

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم العربية إلى استاد أحمد بن علي في قطر، حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره السوري في افتتاح منافسات كأس العرب 2025.

ويدخل “نسور قرطاج” البطولة بطموحات كبيرة لتعويض خسارة النسخة الماضية أمام الجزائر منذ أربع سنوات، رغم غياب بعض الأسماء الأساسية عن القائمة. ويسعى المنتخب التونسي بقيادة سامي الطرابلسي لتقديم بداية قوية وترك بصمة واضحة، خاصة بعد حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

في المقابل، يدخل منتخب سوريا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تخطي جنوب السودان في الملحق بنتيجة 2-0. ونجح المدرب الإسباني خوسيه لانا في إعادة الاستقرار الفني للفريق، ليقدّم “نسور قاسيون” سلسلة نتائج إيجابية خلال العام الماضي لم يتعرضوا خلالها إلا لهزيمة واحدة فقط.

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا للمنتخب التونسي، الذي خسر أمام سوريا بهدفين دون رد في النسخة السابقة من البطولة.

وعلى مستوى التاريخ، التقى المنتخبان 11 مرة، حققت تونس الفوز في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات لسوريا، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، ما يجعل مواجهة اليوم مرشحة لتكون من أقوى مباريات الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025

تقام المباراة اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 على استاد أحمد بن علي.

تنطلق صافرة البداية في:

3 عصرًا بتوقيت القاهرة

4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة

5 مساءً بتوقيت أبوظبي

أهمية المباراة للطرفين

يسعى منتخب تونس إلى الانطلاق بقوة منذ الجولة الأولى، وتحقيق الفوز الذي يمنحه دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على لقب البطولة، بينما يعتمد المنتخب السوري على اللعب الجماعي والضغط على المنافس لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الثقة للمراحل القادمة.

وتعد مباريات المنتخبات العربية عادةً الأكثر ندية وحماسًا، حيث تسود الروح التنافسية والمطالبة بالحصول على النقاط الثلاث منذ البداية، مع صراعات تكتيكية واضحة بين الأطراف.

المجموعة الأولى في كأس العرب 2025

أسفرت قرعة البطولة عن مجموعة تونس وسوريا، والتي تضم:

قطر

فلسطين

سوريا

تونس

ويشكل هذا التوزيع تحديًا كبيرًا لكل فريق، نظرًا لتباين مستويات المنافسين وطموح كل منتخب في التأهل إلى الدور المقبل.

القنوات الناقلة ومتابعة المباراة

يمكن لمتابعي البطولة مشاهدة المباراة مباشرة عبر القنوات الرسمية التالية:

beIN SPORTS HD (المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات)

beIN Xtra 1

قناة الكأس 2 (المجانية)

