نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة تونس وسوريا.. انطلاق كأس العرب 2025 اليوم على ملعب أحمد بن علي

تنطلق عصر اليوم منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي منتخب تونس مع نظيره السوري على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في البطولة التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر.

وتبدأ مباراة تونس وسوريا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويدخل المنتخب التونسي اللقاء بطموحات كبيرة بعد تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026، مما يعزز من ثقة اللاعبين وقدرتهم على خوض مباريات قوية. كما تمثل البطولة فرصة لاكتشاف عناصر جديدة تمزج بين الخبرة والشباب، مثل أيمن دحمان، بشير بن سعيد، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، علي معلول، محمد علي بن رمضان، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، حاج محمود، نسيم دينداني، وحازم مستوري.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب سوريا المباراة بحثًا عن بداية جديدة وتجاوز إخفاقات الماضي، بعدما طال غيابه عن الأدوار المتقدمة. ويعود آخر إنجاز كبير لنسور قاسيون إلى نسخة 1992 عندما وصلوا إلى نصف النهائي وخسروا أمام مصر بركلات الترجيح، إضافة إلى وصافة البطولة ثلاث مرات في أعوام 1963 و1966 و1988. ويبرز في صفوف الفريق السوري كل من محمد الحلاق، محمود المواس، محمود الأسود، سيمون أمين، أنطونيو يعقوب، وعمر خربين.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025

يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المفتوحة والمشفرة، أبرزها:

قناة أبوظبي الرياضية HD1 – تعليق عامر عبدالله

قناة دبي الرياضية – تعليق رؤوف خليف

قناة بي إن سبورتس المفتوحة – تعليق أحمد البلوشي

قناة الكويت الرياضية – تعليق إبراهيم الشال

قناة الكاس HD1 – تعليق خالد الغول وسعود الحريري

منصة شاشا – تعليق علي دراج

التعليق والتحليل الفني

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق علي أحمد البلوشي، المعروف بأسلوبه الهادئ والتحليلي الذي يضيف متعة إضافية للمشاهدين.

وسيقدم البلوشي معلومات دقيقة عن أداء اللاعبين، الخطط التكتيكية للفرق، أبرز الفرص، وأحداث المباراة لحظة بلحظة.