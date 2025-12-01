نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. بث مباشر مباراة قطر وفلسطين اليوم في افتتاح كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة قطر وفلسطين اليوم في افتتاح كأس العرب 2025

يفتتح منتخبا قطر وفلسطين منافسات بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة قوية تقام على استاد البيت بمدينة الخور، في بداية مشوار النسخة الحادية عشرة من البطولة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بطموحات كبيرة، مدعومًا باستقرار فني وتشكيلة متجانسة بعد تأهله إلى كأس العالم 2026، مما يمنحه أفضلية معنوية في سعيه لاقتناص اللقب. وفي الجهة المقابلة، يصل منتخب فلسطين إلى دور المجموعات بعد عبور منتخب ليبيا بركلات الترجيح، معززًا نتائجه الإيجابية التي كان أبرزها فوزه على الجزائر الشهر الماضي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للطرفين، فهي تجمع بين بطل آسيا الباحث عن تأكيد هيمنته، والمنتخب الفلسطيني الساعي لكتابة ظهور مشرف رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. كما يستحضر الجمهور آخر مواجهة بينهما في كأس آسيا والتي انتهت لصالح قطر، ما يزيد من إثارة اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025

يمكن متابعة المباراة عبر عدة قنوات عربية تمتلك حقوق البث، أبرزها:

قناة أبوظبي HD1

قناة دبي الرياضية

قناة بي إن سبورتس المفتوحة

قناة بي إن سبورتس إكسترا 1

قناة الكويت الرياضية

قناة الكأس HD1

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وفلسطين

تتوفر عدة منصات رقمية لبث المباراة مباشرة عبر الإنترنت، منها:

قناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب

قناة دبي الرياضية عبر موقعها الرسمي

قناة بي إن سبورتس على يوتيوب

قناة الكأس عبر منصة شوف

منصة شاشا

معلقو مباراة قطر وفلسطين

قناة أبوظبي HD1: عيسى الحربين

قناة دبي الرياضية: أحمد الشحي

قناة بي إن سبورتس: علي سعيد الكعبي

قناة الكويت الرياضية: راشد الدوسري

قناة الكأس HD1: خليل البلوشي – سمير اليعقوبي

منصة شاشا: فهد العتيبي

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025

تقام المباراة اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 على ملعب استاد البيت في الخور.

وتنطلق صافرة البداية في:

5:45 مساءً بتوقيت القاهرة

6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

7:45 مساءً بتوقيت أبوظبي