نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان بكأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب مصر ضد الكويت في بطولة كأس العرب

منتخب مصر الثاني، يستهل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مشواره في بطولة كأس العرب اليوم بمواجهة منتخب الكويت ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وبعد ساعات قليلة يخوض منتخب مصر الثاني لكرة القدم رحلة جديدة، عبر النسخة الحادية عشر لبطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بمشاركة 16 منتخبا، من الفترة مابين 1 وحتي 18 ديسمبر 2025.

ويخوض منتخب مصر الثاني، مشواره في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن.

كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر ضد الكويت

ويفتتح منتخب الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب الكويت اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان قد تغلب منتخب الكويت على منتخب موريتانيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية "الدوحة" في ملحق التصفيات الأفريقية الأسيوية التكاملية المؤهل لنهائيات كأس العرب، لينضم إلى مجموعة منتخب مصر.

كأس العرب.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكويت

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناتي بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات، وقناة الكأس 1 المفتوحة، بالإضافة لقناة أبو ظبي الرياضة والكأس، وقناة الكويت الرياضية، بجانب منصة شاشة، والتليفزيون الجزائري.

كأس العرب.. جدول معلقي مباراة منتخب مصر ضد الكويت بمختلف القنوات

القناة الناقلة معلق المباراة بي إن سبورت حفيظ دراجي. دبي الرياضية 1 محمد البدواوي. قنوات الكأس خالد الحدي. قنوات الكأس منتصر الأزهري. الكويت الرياضية راشد الدوسري. منصة شاشة فهد العتيبي. أبي ظبي الرياضة لم يحدد بعد. التليفزيون الجزائري لم يحدد بعد.

كأس العرب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

وستكون مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب كالتالي:

1- الجولة الأولى من دور المجموعات الثلاثاء 2 ديسمبر أمام الكويت في الرابعة والنصف عصرًا.

2- الجولة الثانية من دور المجموعات السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في الثامنة والنصف مساءً.

3- الجولة الثالثة من دور المجموعات الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في الرابعة والنصف عصرًا.

منتخب مصر، واختتم منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان تدريباته أمس الإثنين في قطر استعدادًا لمواجهة الكويت اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب.

كأس العرب.. منتخب مصر والمشاركة الخامسة

وتَعُد المشاركة الحالية لمنتخب مصر في نهائيات كأس العرب التي انطلقت نسختها الحادية عشر مساء أمس الإثنين فى ضيافة قطر هي المشاركة الخامسة في تاريخ منتخب الفراعنة.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، كان قد تأهل 9 منهم مباشرة إلى نهائيات، بينما خاضت 7 منتخبات أخرى تصفيات من مواجهة واحدة، وتقدر مجموع جوائز البطولة بنحو 36.5 مليون دولار.

من جهته أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، جاهزية لاعبيه لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وأوضح أن طموحاتنا كبيرة، وخضنا معسكرًا تدريبيًا قصيرًا ومفيدًا للغاية، نسعى لتحقيق نتائج مميزة، وجاهزون لمواجهة الكويت فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة".