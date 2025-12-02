نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن.. مباراة مصر والكويت بث مباشر في افتتاح المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة العربية انطلاق مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب الكويت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب 2025، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا نظرًا لأهمية البداية في مثل هذه البطولات القارية.

وتُقام المباراة على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، هذا الملعب الذي يحتفظ بذكريات تاريخية بعدما استضاف نهائي كأس العالم 2022، ليعود من جديد ويستقبل واحدة من أكثر المباريات جماهيرية في افتتاح المجموعة الثالثة.

ومع تزايد البحث عن البث المباشر لمباراة مصر والكويت، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاشات والتوقعات حول نتيجة اللقاء، وسط تمنيات الجماهير المصرية بانطلاقة قوية تعيد الهيبة للفراعنة في الساحة العربية.

منتخب مصر.. اختبار أول في رحلة حصد اللقب

يدخل منتخب مصر المباراة بقيادة المدرب حلمي طولان وسط حالة من التركيز الشديد، إذ يسعى الجهاز الفني لتحقيق بداية قوية تمنح اللاعبين الثقة اللازمة قبل استكمال مشوار البطولة.

وشهد مران المنتخب الأخير أجواءً إيجابية، حيث بدا واضحًا اعتماد طولان على الضغط العالي، والتحولات السريعة، مع منح اللاعبين تعليمات دقيقة لاستغلال المساحات خلف دفاع الكويت.

ويعوّل الفراعنة على مجموعة من أبرز نجومهم في الخط الهجومي مثل مصطفى محمد، حسين الشحات، صلاح محسن بالإضافة إلى إمام عاشور الذي يعود بقوة ويُعد عنصرًا محوريًا في وسط الملعب.

كما يطمح المنتخب المصري لتحقيق فوزه الأول في البطولة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة الحقيقية على اللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه.

الكويت تدخل اللقاء بطموح إثبات الذات

على الجانب الآخر، لا يقل طموح المنتخب الكويتي عن نظيره المصري، إذ يدخل المباراة بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي يعتمد على مزيج قوي من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة.

ويركز منتخب الكويت على التنظيم الدفاعي المحكم واللعب على الهجمات المرتدة السريعة، وهي الخطة التي يعتمدها سوزا عادةً في مواجهاته أمام المنتخبات الكبيرة، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

ويدرك الأزرق الكويتي أن الفوز على منتخب مصر سيغيّر شكل المجموعة بالكامل، وسيمنحه دفعة معنوية هائلة تساعده على مواصلة مشوار البطولة بثقة.

مواجهة رسمية للمرة الأولى في التاريخ

رغم تاريخ المواجهات الودية بين المنتخبين، إلا أن مباراة اليوم تُعد أول لقاء رسمي بين مصر والكويت ضمن بطولة معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ اعتماد كأس العرب بطولة رسمية في نسخة 2021.

وتقابل الفريقان سابقًا في ثلاث مباريات ودية جاءت نتائجها كالتالي:

فوز مصر 1-0

فوز الكويت 2-0

تعادل 1-1

وتؤكد هذه النتائج تقارب المستوى بين المنتخبين، ما يزيد من سخونة اللقاء المرتقب.

موعد مباراة مصر والكويت اليوم

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في التوقيتات التالية:

4:30 مساءً بتوقيت مصر

5:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

6:30 مساءً بتوقيت الإمارات

المكان: استاد لوسيل – قطر

القنوات الناقلة والبث المجاني لمباراة مصر والكويت

تُذاع المباراة عبر عدد من القنوات المجانية والمشفرة، وهي:

MBC مصر (بث مفتوح)

قنوات الكأس القطرية

beIN Sports

أبوظبي الرياضية

وتوفر هذه القنوات تغطية مباشرة قبل المباراة بساعات، مع تحليل فني شامل، وتوقعات للتشكيل والخطط المحتملة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكويت

من المتوقع أن يعتمد حلمي طولان على التشكيل التالي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد فتوح – أحمد حجازي – العليوي – كريم العراقي

الوسط: إمام عاشور – حمادة – محمد مجدي قفشة

الهجوم: حسين الشحات – مصطفى محمد – صلاح محسن

ويظل خط وسط مصر هو الأكثر تأثيرًا في هذه المباراة، نظرًا لقدرته على فرض أسلوب اللعب والتحكم في إيقاع اللقاء.

أجواء جماهيرية مشتعلة قبل صافرة البداية

شهد محيط ملعب لوسيل حضورًا جماهيريًا ضخمًا قبل ساعات من انطلاق المباراة، إذ حرصت الجماهير المصرية على رفع الأعلام والهتاف للاعبين، بينما حضرت الجماهير الكويتية بأعداد كبيرة أيضًا لتشجيع الأزرق في بداية مشواره بالبطولة.

وتؤكد اللقطات القادمة من داخل الملعب أن المباراة ستُقام وسط أجواء مشابهة للبطولات الكبرى، ما يزيد من الحماس المتوقع داخل أرض الملعب.

أهمية النقاط الثلاث في بداية مشوار البطولة

لا تقبل مباراة اليوم القسمة على اثنين، إذ إن الفوز سيُعد خطوة حاسمة في مشوار أي من المنتخبين:

مصر تريد الانفراد بصدارة المجموعة منذ البداية

الكويت تبحث عن مفاجأة قد تقلب حسابات المجموعة

التعادل قد يُحدث ارتباكًا مبكرًا في ترتيب المنتخبات

ولهذا السبب يتوقع المحللون مباراة قوية بدنيًا وتكتيكيًا بين الطرفين.

90 دقيقة من الإثارة في انتظار الجماهير

جماهير الكرة العربية على موعد مع مباراة تحمل كل عناصر المتعة والتشويق، حيث يلتقي منتخب مصر ومنتخب الكويت في مواجهة قوية تُلعب على تفاصيل صغيرة.

ستكون المتابعة اليوم لحظة بلحظة، مع تحديث مستمر للتشكيل والنتيجة وكل ما يدور في استاد لوسيل.