أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر .. مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي مواجهة قوية تجمع بين منتخب المغرب وجزر القمر، مساء اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويبدأ منتخب المغرب، المتوج بلقب نسخة 2012، مشواره في البطولة بثقة كبيرة، خاصة بعد الإنجاز الأخير الذي حققه لاعبو المنتخب المحلي بتتويجهم بكأس أمم إفريقيا للمحليين في أغسطس الماضي.



أما منتخب جزر القمر، فيخوض أولى مشاركته التاريخية في كأس العرب بدافع تحقيق بداية قوية، بعد نجاحه في تخطي منتخب اليمن في الملحق المؤهل للبطولة.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

تنطلق مباراة المغرب وجزر القمر في الجولة الافتتاحية لكأس العرب 2025 في الأوقات التالية:

الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر

الساعة 1 ظهرًا بتوقيت المغرب

الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية وقطر

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

تنقل عدة قنوات عربية المباراة بشكل مباشر، أبرزها:

قنوات بي إن سبورتس

قنوات الكأس

قناة أبوظبي الرياضية

تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر

حراسة المرمى: مهدي بنعبيد

خط الدفاع: مروان سعدان – محمد بولكسوت – سفيان بوفتيني – محمود بنتايك

خط الوسط: أيوب خيري – محمد ربيع حرمات – وليد الكرتي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله – طارق تيسودالي – أسامة طنان

تشكيل جزر القمر المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: عادل أنزيماتي – أبودو

خط الدفاع: كريم سعيد محمد – عمر عبدالعزيز – إدريس محمد – يانيس كاري

خط الوسط: محمد إسماعيل – أنفان أحمدا مزي – نسيم أحمد

خط الهجوم: عبدالمجيد دجاي – زايد أمير – أيميريك أحمد

وحشد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب بكأس العرب، تشكيلة قوية من أصحاب الخبرة في مقدمتهم المهاجم عبد الرزاق حمد الله ووليد أزارو وأشرف بنشرقي، الذين لديهم الباع الطويل في البطولات الإفريقية والعربية، لكن الأخير سيغيب عن أول مباراتين بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.