نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025.. القائمة والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025.. القائمة والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

يستعد منتخب مصر الثاني لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العرب 2025، عندما يواجه نظيره الكويتي مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة، وذلك على ملاعب دولة قطر التي تستضيف البطولة من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري.

تاريخ مواجهات مصر والكويت في كأس العرب

شهدت البطولة مواجهتين سابقتين بين المنتخبين:

• عام 1992 في الأردن، حيث تمكن منتخب مصر من الفوز بهدف أيمن منصور.

• عام 1998 في قطر، وحقق المنتخب الكويتي الفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 4–1. سجل هدف مصر عبدالله رجب، بينما أحرز للكويت كل من جاسم الهويدي، بشار عبدالله، حمد الصالح، وفواز بخيت.

مجموعة منتخب مصر

يخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم:

الأردن – الإمارات – الكويت.

موعد مباراة مصر والكويت

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على أرضية ملعب لوسيل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

تنقل مباريات كأس العرب 2025 عبر مجموعة من القنوات العربية أبرزها:

قنوات الكأس القطرية – بي إن سبورتس – أبوظبي الرياضية – دبي الرياضية.

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي الونش – ياسين مرعي – رجب نبيل

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد

الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي أفشة – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد ميسي – ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي

مواعيد مباريات منتخب مصر

• الجولة الأولى – 2 ديسمبر

مصر × الكويت – 4:30 مساءً – استاد لوسيل

• الجولة الثانية – 6 ديسمبر

مصر × الإمارات – 8:30 مساءً – استاد لوسيل

أهمية المباراة للمنتخبين