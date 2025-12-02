نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيل مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب 2025.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العربية المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الكويتي، في افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025. وتمثل هذه المواجهة بداية مشوار الفراعنة في البطولة، ما يمنحها أهمية خاصة، خصوصًا مع رغبة المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز فرصه في المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة المدرب حلمي طولان، الذي يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب لتقديم أداء يليق بتاريخ الكرة المصرية في البطولات العربية. في المقابل، يسعى منتخب الكويت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي مثل الفراعنة، مما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

تقام المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت مجانًا

يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها:

بي إن سبورتس المفتوحة

قنوات الكأس

دبي الرياضية

أبوظبي الرياضية

الكويت الرياضية

MBC مصر 2

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025

يقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات:

الكويت – الإمارات – الأردن

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: ياسين مرعى – محمود حمدي الونش – أحمد هاني – يحيى زكريا

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد النني – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي – إسلام عيسى – محمد شريف

أهمية المباراة للمنتخبين