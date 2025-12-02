نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدوون تقطيع يلا كوووورة.. مباراة مصر ضد الكويت اليوم في كأس العرب 2025 وتفاصيل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

تترقب جماهير الكرة العربية المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره الكويتي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، والتي تُقام على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

تحمل المباراة طابعًا جماهيريًا خاصًا، خاصة أنها تأتي في بداية مشوار الفراعنة في البطولة، وسط رغبة قوية في تحقيق انطلاقة ناجحة تمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة. في المقابل يدخل المنتخب الكويتي اللقاء بطموح تقديم مفاجأة أمام منافس يمتلك تاريخًا كبيرًا في المشاركات العربية.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

– 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

– 5:30 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

من المتوقع نقل المباراة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة، وهي:

– قناة الكأس المفتوحة

– قناة بي إن سبورتس المفتوحة

– قناة عمان الرياضية

كما تُنقل المباراة أيضًا عبر القنوات المشفرة التالية:

– beIN Sports HD

– beIN Sports MAX

– قناة الكأس بريميوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: علي لطفي أو محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – محمود الونش – يحيى زكريا – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – محمد النني – محمد مجدي أفشة

الهجوم: مصطفى سعد ميسي – إسلام عيسى – محمد شريف

التشكيل المتوقع لمنتخب الكويت

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

الدفاع: فهد الأنصاري – خالد القحطاني – طلال الفاضل – أحمد الظفيري

الوسط: سلطان العنزي – فيصل زايد – محمد دهش

الهجوم: شبيب الخالدي – يوسف ناصر – عيد الرشيدي

أهمية المباراة للمنتخبين