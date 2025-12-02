نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل منتخب مصر مشواره في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب بطموحات كبيرة، حين يواجه نظيره الكويتي اليوم الثلاثاء في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب لوسيل، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الإمارات والأردن.

ويدخل الفراعنة اللقاء بقيادة الحكم النرويجي إسبن إسكوس، وسط رغبة جماهيرية في بداية قوية تمنح المنتخب دفعة مهمة خلال مشواره في البطولة. وأنهى المنتخب استعداداته تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، الذي يراهن على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على حسم أول ثلاث نقاط في مجموعة تُعد من الأقوى بسبب تقارب مستويات منتخباتها ورغبتها المشتركة في المنافسة على التأهل لربع النهائي.

وخاض منتخب مصر سلسلة من الوديات القوية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر، وخرج منها بأربع انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة، وهو ما منح الجهاز الفني رؤية أوضح لحالة اللاعبين، خصوصًا أصحاب الخبرة مثل عمرو السولية وأكرم توفيق والونش وأفشة ومحمد شريف، إضافة إلى نجم الوسط محمد النني الذي يتجاوز رصيده الدولي 100 مباراة. كما يُنتظر أن تلعب الجالية المصرية في قطر دورًا كبيرًا في دعم المنتخب من المدرجات.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الكويت اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تخطي موريتانيا بثنائية نظيفة في التصفيات، تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، الذي جهز تشكيلته على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تعيد للأزرق بريقه. ويبرز في صفوف الفريق عدد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم القائد خالد الرشيدي، والمدافعان حسن العنزي وفهد الهاجري، والجناح عيد الرشيدي، والمهاجم يوسف ناصر، إضافة إلى محمد دحام العنزي صاحب هدفي الفوز أمام موريتانيا.

التاريخ بين المنتخبين يشير إلى توازن واضح؛ حيث فازت مصر في مواجهة عام 1992، بينما فاز الكويت على منتخب مصر للشباب في نسخة 1998. وتأتي المباراة في ظل بطولة مشتعلة بدأت بمفاجآت قوية، أبرزها فوز سوريا على تونس، وانتصار فلسطين التاريخي على قطر، ما يعكس مستوى الندية المتوقع في النسخة الحالية من كأس العرب.



أهمية المباراة للمنتخبين

مصر تبحث عن بداية قوية

يدخل المنتخب المصري اللقاء بهدف تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، خاصة بعد الفترة الجيدة التي قدمها الفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد الذي يسعى لوضع بصمة واضحة وتحقيق نتائج إيجابية تُعيد الثقة للجماهير. ويعوّل الفراعنة على مجموعة من النجوم المحترفين والمحليين القادرين على صناعة الفارق.

الكويت تسعى لتقديم مفاجأة

من جانبه، يدخل المنتخب الكويتي المباراة بطموحات كبيرة، ورغبة في الظهور بشكل مميز أمام المنتخب المصري صاحب التاريخ العريق. ويعتمد الأزرق على مجموعة من اللاعبين الشباب أصحاب السرعة والمهارة، بالإضافة إلى خبرات بعض العناصر المخضرمة.