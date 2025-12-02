نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025: القنوات الناقلة والمعلقين وموعد اللقاء في المقال التالي

يبدأ المنتخبان المغرب وجزر القمر Morocco vs Comoros Islands مشوارهما في بطولة كأس العرب 2025 بطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية داخل المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا السعودية وعمان، في صراع قوي على بطاقتي التأهل للدور المقبل. وتأتي المواجهة وسط أجواء حماسية تميز المباريات العربية دائمًا، مع رغبة كل منتخب في تقديم أفضل أداء منذ الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

تحظى مباريات كأس العرب بتغطية واسعة عبر مجموعة من أبرز القنوات الرياضية العربية، التي ستنقل القمة المرتقبة بين المغرب وجزر القمر. وتشمل القنوات:

قناة أبوظبي الرياضية HD 1

قناة دبي الرياضية

قناة الشارقة الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة عمان الرياضية

قناة بي إن سبورتس المفتوحة

قناة الكأس HD 1

المعلقون على المباراة

وفرت القنوات الناقلة مجموعة من ألمع المعلقين الرياضيين للتغطية الصوتية للمباراة، وجاءت قائمة المعلقين كالتالي:

على أبوظبي الرياضية HD 1: محمد الشامسي

على دبي الرياضية: عمر الطنيجي

على الشارقة الرياضية: محمد الهناني

على الكويت الرياضية: محمد العتيبي

على عمان الرياضية: أحمد العجمي

على بي إن سبورتس المفتوحة: علي محمد علي

على الكأس HD 1: سمير المعيرفي – هيكل الصغير

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

تنطلق مباراة المغرب وجزر القمر يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 على أرضية استاد خليفة الدولي. وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا (13:00) بتوقيت المغرب، وفي الثالثة عصرًا (15:00) بتوقيت السعودية.

وحشد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب بكأس العرب، تشكيلة قوية من أصحاب الخبرة في مقدمتهم المهاجم عبد الرزاق حمد الله ووليد أزارو وأشرف بنشرقي، الذين لديهم الباع الطويل في البطولات الإفريقية والعربية، لكن الأخير سيغيب عن أول مباراتين بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.