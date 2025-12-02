نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مصر والكويت في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب الكويت في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025، في لقاء ينتظره ملايين المشاهدين داخل مصر والوطن العربي، خاصة أن المباراة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين المنتخبين منذ الدقائق الأولى.

وتُقام المباراة على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، واحد من أهم وأكبر الملاعب العربية، والذي شهد نهائي كأس العالم قطر 2022، ليتحول اليوم إلى مسرح جديد لانطلاق الفراعنة في مشوارهم نحو اللقب العربي.

مصر تبدأ رحلة استعادة الهيبة في البطولة العربية

يدخل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حلمي طولان المباراة بأهداف واضحة، أهمها تحقيق بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية تساعده على استكمال مشوار البطولة بثقة، خاصة أن المجموعة تضم منافسين أقوياء مثل الأردن والإمارات.

وأظهر لاعبو المنتخب خلال الأيام الماضية حالة كبيرة من التركيز والالتزام، وسط رغبة واضحة في الظهور بأفضل مستوى ممكن، لتعويض غياب بعض العناصر خلال الفترة الماضية، ولتأكيد قدرة الجيل الحالي على المنافسة على اللقب.

المعسكر الأخير للفراعنة شهد أجواء إيجابية، وسط ارتفاع الروح المعنوية للاعبين في مران الأمس الذي ركّز خلاله الجهاز الفني على الضغط المستمر والتحول السريع من الدفاع للهجوم، إلى جانب تدريبات خاصة لصناعة الفرص في الثلث الأخير من الملعب.

الكويت تدخل اللقاء بثقة وطموحات كبيرة

في المقابل، يخوض منتخب الكويت المباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي يسعى لفرض أسلوب لعبه على البطولة بأكملها وليس في مباراة اليوم فقط؛ ويعتمد المدرب على مجموعة من اللاعبين الشباب أصحاب الحيوية والقوة البدنية، إلى جانب عناصر الخبرة التي تمتلك القدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة.

ويبحث المنتخب الكويتي عن بداية موفقة تمنحه أريحية في جدول الترتيب وتضعه في سباق المنافسة مبكرًا، خاصة أن الفوز على منتخب بحجم مصر سيكون دفعة معنوية ضخمة لمنتخب “الأزرق”.

مواجهة رسمية لأول مرة بين المنتخبين

ورغم وجود تاريخ من المباريات الودية بين مصر والكويت، فإن مباراة اليوم تُعد أول لقاء رسمي بين المنتخبين داخل بطولة معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منذ اعتماد كأس العرب بطولة رســمية بداية من نسخة 2021.

وشهدت اللقاءات الودية السابقة بين الفريقين تقاربًا كبيرًا:

فوز لمصر بنتيجة 1-0

فوز للكويت بنتيجة 2-0

وتعادل بنتيجة 1-1

ما يجعل مواجهة اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات.

موعد مباراة مصر والكويت اليوم

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في المواعيد التالية:

4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

6:30 مساءً بتوقيت الإمارات

الملعب: استاد لوسيل – قطر

القنوات الناقلة والبث المباشر لمباراة مصر والكويت

تُذاع المباراة على عدد من القنوات المفتوحة والمشفرة التي أعلنت نقلها للقاء، لتسهيل متابعة الجماهير العربية:

MBC مصر (بث مجاني)

قنوات الكأس القطرية

أبوظبي الرياضية

beIN Sports الناقل الرسمي للبطولة

كما تُوفر القنوات استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة، مع تغطية مباشرة لأجواء الجماهير واستعدادات الفريقين.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكويت

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: فتوح – حجازي – العليوي – العراقي

الوسط: إمام عاشور – حمادة – قفشة

الهجوم: مصطفى محمد – حسين الشحات – صلاح محسن

وتظل مشاركة إمام عاشور من أهم عناصر القوة في وسط الميدان، لما يمتلكه من قدرات هجومية ودفاعية كبيرة.

أجواء استاد لوسيل قبل انطلاق اللقاء

شهد محيط استاد لوسيل تواجدًا كبيرًا للجماهير المصرية التي رفعت الأعلام وهتفت للاعبين، في حين وصلت حافلة المنتخب وسط أجواء حماسية؛ وتبدو التحضيرات داخل الملعب في أعلى مستويات الجاهزية لاستقبال اللقاء، مع توقع حضور جماهيري كبير من الجالية المصرية والكويتية في الدوحة.

ماذا تعني نتيجة مباراة اليوم للفراعنة؟

نتيجة المباراة تحمل أهمية كبيرة لمنتخب مصر، إذ إن الفوز يمنحه صدارة المجموعة مبكرًا، ويخفف الضغط في المواجهات المقبلة أمام الأردن والإمارات. أما التعادل أو الخسارة فقد يعقد حسابات الصعود ويجعل المهمة أصعب في الجولات القادمة.

في المقابل، يسعى منتخب الكويت لخطف المفاجأة وتحقيق أول انتصار في المجموعة، وهو ما يجعله يدخل المباراة بعقلية هجومية وجرأة كبيرة في التحولات الهجومية.

متابعة مثيرة في انتظار الجماهير العربية

تتجه أنظار الملايين الآن نحو استاد لوسيل لمتابعة مباراة من أقوى لقاءات الجولة الأولى لكأس العرب 2025، حيث يلتقي منتخب مصر المتحفز بنظيره الكويتي الطموح، في مواجهة تحمل كل عناصر الإثارة والمتعة الكروية.

ابقَ على متابعتك… لحظة بلحظة سنوافيك بأي تحديثات تخص المباراة والتشكيل الرسمي ونتيجة اللقاء فور إعلانها.