يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوووووووت.. القنوات الناقلة لمانش المغرب الآن

تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله

يستعد منتخب المغرب الرديف لمواجهة قوية أمام جزر القمر ضمن منافسات كأس العرب 2025، حيث يطمح "أسود الأطلس" لاقتناص لقبهم الثاني بعد تتويجهم سابقًا بنسخة 2012 في السعودية. وفي المقابل، يدخل منتخب جزر القمر اللقاء بحثًا عن بداية إيجابية في البطولة المقامة بقطر.

هجوم ناري لمنتخب المغرب

تشير التوقعات إلى أن المدرب طارق السكتيوي سيعتمد على خط هجوم قوي يقوده الثلاثي طارق تيسودالي وأسامة طنان على الأطراف، وعبدالرزاق حمد الله كمهاجم صريح.

ويملك هذا الثلاثي خبرات كبيرة رفقة المنتخب المغربي، إذ ساهم تيسودالي في 3 أهداف دولية، بينما خاض طنان 11 مباراة سجل خلالها هدفين، في حين يملك حمد الله في سجله 10 مباريات دولية سجل فيها هدفين أيضًا.

تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر

حراسة المرمى: مهدي بنعبيد

خط الدفاع: مروان سعدان – محمد بولكسوت – سفيان بوفتيني – محمود بنتايك

خط الوسط: أيوب خيري – محمد ربيع حرمات – وليد الكرتي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله – طارق تيسودالي – أسامة طنان

تشكيل جزر القمر المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: عادل أنزيماتي – أبودو

خط الدفاع: كريم سعيد محمد – عمر عبدالعزيز – إدريس محمد – يانيس كاري

خط الوسط: محمد إسماعيل – أنفان أحمدا مزي – نسيم أحمد

خط الهجوم: عبدالمجيد دجاي – زايد أمير – أيميريك أحمد

وتنطلق صافرة المباراة على الساعة 13:00 حسب توقيت المغرب، و15:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق، و12:00 بتوقيت غرينتش.

وتنقل أطوار هذا اللقاء على قناة “beIN SPORTS 11 HD” المفتوحة مجانا للجماهير، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية، والكويت الرياضية، ودبي الرياضية، وأبو ظبي الرياضية.

وحشد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب بكأس العرب، تشكيلة قوية من أصحاب الخبرة في مقدمتهم المهاجم عبد الرزاق حمد الله ووليد أزارو وأشرف بنشرقي، الذين لديهم الباع الطويل في البطولات الإفريقية والعربية، لكن الأخير سيغيب عن أول مباراتين بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.