نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. السعودية تواجه عمان في قمة نارية بالمجموعة الثانية لكأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السعودية تواجه عمان في قمة نارية بالمجموعة الثانية لكأس العرب 2025

يستعد المنتخب السعودي لبدء مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة قوية أمام المنتخب العماني في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات. ستقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في قطر، أحد الملاعب البارزة التي شهدت منافسات كأس العالم، حيث يدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية في النسخة الحالية من البطولة.

ينتمي المنتخبان إلى المجموعة الثانية التي تضم أيضًا المغرب وجزر القمر، ما يجعل كل نقطة في هذه المجموعة ذات أهمية استراتيجية كبيرة في صراع التأهل للدور التالي. يُتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين مع تقديم أداء قوي من كلا الطرفين.

القنوات الناقلة للمباراة:

يمكن متابعة المباراة عبر عدة قنوات رياضية رئيسية منها:

أبوظبي الرياضية HD1، دبي الرياضية، الكويت الرياضية، بي إن سبورتس المفتوحة، والكأس HD1.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام عمان:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – حسان تمبكتي – عبدالإله العمري – أيمن يحيى

خط الوسط: عبدالله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – مصعب الجوير

أبرز نقاط قوة المنتخب السعودي:

سرعة الأطراف الهجومية

القدرة على خلق فرص محققة

قوة وسط الملعب في استخلاص الكرة

إجادة تنفيذ الكرات الثابتة

كما يعوّل المنتخب السعودي على الحافز المعنوي الكبير لبداية البطولة بشكل إيجابي، خاصة وأن المباراة الأولى لها تأثير مباشر على معنويات اللاعبين وجماهير الفريق.

عُمان.. تطور واضح وطموح مشروع

منتخب عُمان يدخل البطولة بثقة، خصوصًا بعد تحسن أداء الفريق مؤخرًا على الصعيدين البدني والفني.

ويسعى المنتخب العُماني إلى الظهور بالشكل الذي يليق بطموح الجماهير العُمانية، ويعتمد على تنظيم دفاعي قوي وقدرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

مميزات المنتخب العُماني:

الانضباط التكتيكي

التمركز الجيد في الدفاع

سرعة لاعبي الطرف

القدرة على مفاجأة المنافس في المرتدات

ويمتاز المنتخب العُماني باللعب الجماعي الواضح، ما يجعل مواجهته دائمًا صعبة أمام أي فريق.

تحليل فني متوقع للمباراة

من المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي اللقاء بضغط متواصل في نصف ملعب المنتخب العُماني، لمحاولة إحراز هدف مبكر يفتح المباراة ويمنح الأفضلية الفنية والمعنوية للأخضر.

في المقابل، من المحتمل أن يعتمد المنتخب العُماني على دفاع منظم مع إغلاق المساحات أمام مهاجمي السعودية، ومحاولة ضرب دفاع الأخضر عبر الهجمات السريعة أو الكرات العرضية.

هذه السيناريوهات تجعل المباراة مفتوحة على احتمالات كثيرة، وقد تُحسم بتفاصيل صغيرة مثل استغلال كرة ثابتة أو خطأ دفاعي أو تسديدة مباغتة.