ديربي العرب يتألق اليوم…مباراة السعودية ضد عمان في كأس العرب 2025 الثلاثاء 2 ديسمبر مع القنوات والمعلقين

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم أولى قمم المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025–2026، حيث يلتقي منتخب السعودية مع نظيره العُماني في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا، وتُعد واحدة من أهم مباريات الجولة الأولى بالنظر إلى التاريخ الطويل من الندية بين المنتخبين داخل البطولات الإقليمية.

وتأتي المباراة ضمن افتتاح مشوار المنتخبين في البطولة التي تستضيفها قطر، وسط اهتمام عربي ضخم، خاصة بعد ظهور المنتخبات العربية بمستويات قوية خلال السنوات الأخيرة على المستويين الآسيوي والدولي.

موعد مباراة السعودية وعُمان والقنوات الناقلة

تُنقل مباراة السعودية وعُمان اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في المواعيد التالية:

9:00 مساءً – عُمان والإمارات

8:00 مساءً – السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق والأردن

7:00 مساءً – مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين

6:00 مساءً – المغرب وتونس والجزائر

5:00 مساءً – موريتانيا

وسيتم توفير البث المباشر قبل انطلاق المباراة بدقائق، مع تحديث مستمر لأبرز أحداث المواجهة لحظة بلحظة.

ديربي العرب يتألق اليوم… جدول مباريات كأس العرب 2025 الثلاثاء 2 ديسمبر مع القنوات والمعلقين

يواصل عشاق كرة القدم العربية متابعة الإثارة في كأس العرب 2025 المقامة في قطر، مع سلسلة مباريات قوية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر، تجمع بين منتخبات مغربية، مصرية، خليجية، وإفريقية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

تنطلق المواجهة الأولى بين المغرب وجزر القمر في تمام الساعة 13:00 بتوقيت المغرب، 15:00 بتوقيت جزر القمر ومكة المكرمة. وتليها مباراة مصر والكويت في الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة والكويت، فيما تُختتم مباريات اليوم بديربي خليجي بين السعودية وعمان على ملعب المدينة التعليمية بالريان الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة والمعلقون:

المغرب – جزر القمر: beIN SPORTS HD، أبوظبي الرياضية 1، الكأس 1، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، شاشا، MBC مصر 2، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية | المعلقون: علي محمد علي، محمد الشامسي، سمير المعيرفي، طارق الملا، عمر الطنيجي، محمد حسين، عصام عبده، محمد الهناني، أحمد العجمي

مصر – الكويت:MBC مصر 2، beIN SPORTS HD، أبوظبي الرياضية 1، الكأس 1، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، شاشا، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية | المعلقون: مدحت شلبي، حفيظ دراجي، عبدالله السعدي، خالد الحدي، راشد الدوسري، محمد البدواوي، فهد العتيبي، سالم السالمي، شبيب الحبسي

السعودية – عمان: beIN SPORTS HD، أبوظبي الرياضية 1، الكأس 1، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، شاشا، MBC مصر 2، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية | المعلقون: حسن العيدروس، عامر عبدالله، أحمد الطيب، مصطفى علوان، محمد النحوي، راشد عبدالرحمن، علي دراج، موسى عيد، صلاح الحمداني

تشكل هذه المباريات فرصة لمتابعة أقوى الصدامات والندية بين المنتخبات المشاركة، مع تغطية شاملة ومعلقين من أبرز الأسماء في العالم العربي لضمان متابعة مثيرة ومشوقة.