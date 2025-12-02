نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب أمين: بطولة هاف كورت العالمية في تطور مستمر.. وفخور بتحقيق مصر اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إيهاب أمين نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة السلة، على تنظيم بطولة ريد بُل هاف كورت العالمية لكرة السلة 3x3، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقال إيهاب في تصريحات صحفية، إنه سعيد للغاية بتنظيم البطولة في الشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وعبر إيهاب عن فخره بمشاركة مصر في هذه البطولة الضخمة، مؤكدًا أن تحقيق منتخب الرجال للمركز الأول، والسيدات للمركز الثاني شيء يدعو للتفاؤل وأن الفرق المصرية دائمًا ما تقدم مستويات مشرفة في البطولات العالمية.

أضاف إيهاب أن هذه البطولة في تطور مستمر وتزداد أهميتها عامًا تلو الآخر، خاصة أنها تحظى باهتمام معظم جماهير كرة السلة في العالم أجمع.

ودعا إيهاب جماهيرة كرة السلة المصرية، لمتابعة هذا الحدث العالمي، مشددًا على اهمية الدعم للفرق المصرية المشاركة في البطولة العالمية.

يذكر أن فريق مصر للرجال، حقق المركز الأول، فيما حقق فريق السيدات الممصري المركز الثاني.