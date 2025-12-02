نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء مجدي أبو المجد يترأس مجلس إدارة العبور لدورة جديدة حتي 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت إنتخابات نادي العبور عن فوز قائمة التغيير والتطوير وتشكيل مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات حتي 2029،حيث اعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات

إجمالي العضوية العاملة التي لهم حق التصويت بعدد 25280 عضو ومن لهم حق الحضور 20252 عضو وإجمالي الحضور بالجمعية 3369 والأصوات الباطلة 401، بينما الأصوات الصحيحة بلغت 2968.

واسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز اللواء مجدى ابو المجد بمنصب الرئيس بالحصول علي 1491 صوت وعلى منصب نائب الرئيس فوز محمد الجمل بعدد 1377صوت وعلى منصب أمين الصندوق فوز محمد فاروق بعدد 1422 صوت، بينما في منصب عضو فوق السن ضم تشكيل المجلس هبه فتحي، وندا عصام، وطارق غنيم، ومحمد عيد، ومحمد حنفي حمص، بينما فاز في منصب عضو تحت السن احمد الوزيري وعمر خالد.

وشهدت إنتخابات نادي العبور اجواء وتنظيم رائع نال اشاده من جميع الأعضاء واللجنة القضائية العليا التي أشرفت علي الإنتخابات وكذلك من جميع المرشحين الذين تبادلوا التهنئة فور إعلان النتيجة، حيث بادر المستشار طارق ربيع رئيس مجلس الإدارة السابق بالتهنئة للمجلس الجديد متمنيا" لهم السداد والتوفيق، كما هنئ الدكتور حسام عبدالعزيز الرئيس الشرفي لنادي العبور المجلس الجديد، كما تلقي المجلس العديد من التهاني للإتحادات الرياضية المختلفة مثل السلة والجودو والووشو كونغ فو وغيرها.

ومن جانبه، قدم اللواء مجدي أبو المجد رئيس النادي، الشكر لمجالس الإدارة السابقة، بداية من الحاج محمد المرشدي إلى الدكتور حسام عبدالعزيز والمستشار طارق ربيع، لما قدموه وحققوه من طفرة ومشاريع وإنجازات وتنمية في النادي، كما اشاد سيادته بالمشهد الحضاري للإنتخابات التي ظهرت في ابهي صوره تعكس رقي الأعضاء، وأثني سيادته علي حضور الأعضاء والتعبير عن رغبتهم في التغيير والتطوير.

وفي بادره لمرحلة جديدة من العمل، اعلن رئيس النادي بأن المرحلة المقبله هي لم الشمل والعمل والعطاء لتحقيق طموحات الأعضاء وإستكمال مسيرة التنمية، مشيرا إلي عدم وجود وعود انتخابية ولا تصفية حسابات ولا رحيل لأي موظف، وسيكون العمل الجاد هو معيار النجاح والإستمرار للجميع، واختتم سيادته بتقديم الشكر لجميع الإدارات في النادي وفي مقدمتهم الأستاذ ايمن زايد المدير التنفيذي، لما قدم من جهد وعطاء في تنظيم وظهور الإنتخابات بهذا الشكل المشرف.