أحمد جودة - القاهرة - مصر × الكويت Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو اشتراك" | كأس العرب

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مصر × الكويت Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس العرب.. تتجه أنظار الجماهير العربية إلى المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب الكويت ضمن منافسات كأس العرب لعام ألفين وخمسة وعشرين، والتي تستضيفها دولة قطر بمشاركة مجموعة من أقوى المنتخبات العربية.

وتزداد أهمية المواجهة كونها تأتي في افتتاح مشوار المنتخبين في البطولة، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق بداية قوية تعيد للأذهان اللقب الوحيد الذي حققه في عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، بينما يدخل منتخب الكويت المواجهة بطموح مواصلة الانطلاقة الناجحة عقب عبور الدور التأهيلي بالفوز على موريتانيا بهدفين دون مقابل.

وتشهد المجموعة الثالثة التي تضم مصر والكويت والأردن والإمارات تنافسًا مفتوحًا على بطاقتي التأهل، مما يمنح لقاء اليوم أهمية مضاعفة للجماهير والمتابعين على حدّ سواء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟

تحظى بطولة كأس العرب ألفين وخمسة وعشرين بمتابعة واسعة، وتمتلك عدة شبكات عربية حقوق البث، ومن بينها المباراة المنتظرة بين مصر والكويت. وتشمل القنوات الناقلة:

قناة أبوظبي الرياضية واحد إتش دي

قناة دبي الرياضية

قناة الشارقة الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة عُمان الرياضية

قناة بي إن سبورتس المفتوحة

قناة الكأس إتش دي واحد

قناة إم بي سي مصر اثنان إتش دي

كيفية مشاهدة مباراة مصر والكويت بثًا مباشرًا عبر الإنترنت

مع توافر عدد كبير من القنوات الناقلة، أصبح من السهل متابعة مباراة مصر والكويت عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية التالية:

قناة أبوظبي الرياضية واحد إتش دي عبر "يوتيوب"

قناة دبي الرياضية عبر موقعها الرسمي

قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر "يوتيوب"

قناة الكأس إتش دي واحد عبر "منصة شوف"

قناة إم بي سي مصر اثنان إتش دي عبر "منصة شاهد"

منصة شاشا

من هو معلق مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟

تتنوع خيارات التعليق على المباراة، حيث توفر كل قناة ناقلة معلقًا خاصًا بها، وجاءت القائمة كالتالي:

قناة أبوظبي الرياضية واحد إتش دي: عبد الله السعدي

قناة دبي الرياضية: راشد عبد الرحمن

قناة الشارقة الرياضية: سالم السالمي

قناة الكويت الرياضية: راشد الدوسري

قناة عمان الرياضية: شبيب الحبسي

قناة بي إن سبورتس المفتوحة: حفيظ دراجي

قناة الكأس إتش دي واحد: خالد الحدي – منتصر الأزهري

منصة شاشا: فهد العتيبي

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

تقام مباراة مصر والكويت يوم الثلاثاء الموافق الثاني من ديسمبر/كانون الأول عام ألفين وخمسة وعشرين على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة المباراة في: