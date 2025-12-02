نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. قمة الليجا تنطلق.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في صراع الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة الليجا تنطلق.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في صراع الصدارة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو لمتابعة مواجهة قوية في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، حيث يستضيف برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في مباراة حاسمة على صدارة الترتيب.

برشلونة يتصدر جدول الليجا برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، ويعتمد على قوة خطه الهجومي بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، ساعيًا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتوسيع الفارق مع منافسيه في سباق اللقب.

على الجانب الآخر، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة، ويعلم الفريق أن الفوز في هذه المباراة سيقربه بقوة من القمة ويزيد من حدة المنافسة على اللقب، خاصة مع تقارب مستويات الفرق هذا الموسم.

تنطلق المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتبث حصريًا عبر قناة beIN Sports 1 HD، كما يمكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV وخدمة beIN Connect، مع التعليق الصوتي المميز للتونسي عصام الشوالي، الذي سيضيف مزيدًا من الحماس والإثارة لقمة الليجا المرتقبة.

أعلن هانز المدير الفني لنادي برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد اليوم وجاءت القائمة عى النحو الآتي:

حراسة المرمي: جوان جارسيا، تشيسني، دييجو كوشين.

خط الدفاع: بالدي، ب أو كوبارسي، كريستنسن، جيرارد مارتين، كوندي، إريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو، مارك بيرنال، دورو، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، روني بردغجي، ماركوس راشفورد.

ويفتقد برشلونة لجهود العديد من اللاعبين وشملت الغيابات كلًا من:

تير شتيغن بسسب إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى.

بابلو غافي بسبب إصابة في الركبة.

رونالد أراوخو بسبب عدم الجاهزية النفسية.

فيرمين لوبيز بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

دي يونغ بسبب إصابة في عضلة السداد الخارجي للفخذ الأيمن.

مشاهدة مباراة برشلونة عبر الأنترنت

يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال: تطبيق TOD - تطبيق beIN Connect.