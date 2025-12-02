نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر دون تشفير.. مواجهة لا تقبل الخطأ… مصر تصطدم بالكويت في أولى معارك كأس العرب 2025! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الثاني لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العرب 2025، عندما يواجه نظيره الكويتي مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة، وذلك على ملاعب دولة قطر التي تستضيف البطولة من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

تمتلك أكثر من شبكة قنوات عربية حقوق بث مباريات كأس العرب 2025، ومن بينها مباراة مصر والكويت.

قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD.

قناة دبي الرياضية.

قناة الشارقة الرياضية.

قناة الكويت الرياضية.

قناة عمان الرياضية

قناة بي ان سبورت المفتوحة.

قناة الكاس HD1.

قناة ام بي سي مصر 2 HD.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

مع تعدد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت لكأس العرب 2025، يتوفر أكثر من وسيلة يمكنك من خلالها متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت.

قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD يوتيوب.

قناة دبي الرياضية، الموقع الرسمي للقناة.

قناة بي إن سبورتس المفتوحة، يوتيوب.

قناة الكاس HD1 “منصة الشوف”.

قناة MBC مصر 2 HD “منصة شاهد”.

منصة شاشا.

معلق مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

كما تتنوع خيارات التعليق لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025، حيث تتوفر أكثر من قناة بث مباشر.

قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD: عبدالله السعدي

قناة دبي الرياضية: راشد عبد الرحمن.

قناة الشارقة الرياضية: سالم السالمي.

قناة الكويت الرياضية: راشد الدوسري.

قناة عمان الرياضية: شبيب الحبسي.

قناة بي إن سبورتس المفتوحة: حفيظ دراجي

قناة الكأس HD1: خالد الهادي، منتصر الأزهري.

منصة شاشة: فهد العتيبي،

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

وتقام مباراة مصر والكويت في كأس العرب، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل.

تنطلق صافرة افتتاح المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

