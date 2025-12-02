نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بجودة عالية بث مباشر.. دون تشفير برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 19 من الليجا في المقال التالي

يتواجه اليوم نادي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025 – 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم الإسبانية بحماس كبير.

هذه المواجهة تعد رقم 177 بين الناديين في تاريخ الدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة في 81 مباراة، بينما حسم أتلتيكو مدريد 53 مواجهة، وتعادلا في 42 مباراة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الموسم الماضي (2024 – 2025) خلال الأسبوع 28، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4 – 2 على ملعب ميتروبوليتانو. أما أول مواجهة في الدوري فكانت موسم 1928 – 1929، حيث فاز أتلتيكو مدريد على برشلونة 4 – 1.

أكبر سلسلة انتصارات حققها برشلونة على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بلغت 6 انتصارات متتالية من موسم 2010 – 2011 حتى موسم 2012 – 2013، بينما أكبر سلسلة انتصارات لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة بلغت 3 انتصارات متتالية، وحدثت ثلاث مرات على مدار تاريخ المواجهات.

برشلونة يتصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، جمعها من 11 فوزًا، وتعادل في مباراة واحدة، بينما خسر مباراتين، وسجل 39 هدفًا واستقبل 16 هدفًا.

في المقابل، يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، من 9 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، مع 27 هدفًا سجلها و11 هدفًا استقبلها.

التشكيلة:

حراسة المرمي: جوان جارسيا، تشيسني، دييجو كوشين.

خط الدفاع: بالدي، ب أو كوبارسي، كريستنسن، جيرارد مارتين، كوندي، إريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو، مارك بيرنال، دورو، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، روني بردغجي، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، روني بردغجي، ماركوس راشفورد.

ويفتقد برشلونة لجهود العديد من اللاعبين وشملت الغيابات كلًا من: