نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفكر في الإطاحة بـ "الجارحي" والسبب أوجستي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعالت الأصوات داخل النادي الأهلي المطالبة بإجراء تغييرات محدودة في الجهاز الفني لفريق كرة السلة للرجال، وذلك بعد ظهور عدد من ‏الأزمات والتي كان بطلها أحمد الجارحي مدرب الفريق، إلى جانب وجود شكاوى من عدة لاعبين بشان تعامله بصورة غير لائقة معهم.

الأهلي يفكر في الإطاحة بالجارحي

وارتفعت أسهم التفكير في إقالة الجارحي خلال الساعات الماضية، حيث حمله كثيرون سبب توتر العلاقة مع ‏الإسباني أوجستي بوش الذي حقق مسيرة أسطورية مع النادي، وقاده للفوز بالعديد من البطولات، قبل أن يتسبب مدرب الفريق ‏في عدة وقائع أدت إلى رحيله وخسارة استمراره على رأس الجهاز الفني.‏

يذكر أن هناك حالة من الاستياء بين غالبية اللاعبين، حيث اشتكى أكثر من لاعب إلى الجهاز الفني من طريقة الجارحي، وسط تأكيده للكثيرين بشكل مستمر على أنه صاحب صلاحيات كبيرة، ما ‏سبب أزمات متكررة مع ليونس جافريل المدير الفني للفريق.‏