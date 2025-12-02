نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر تابع لحظة بلحظة.. برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 15 من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 15 من الدوري الإسباني

يستضيف ملعب كامب نو مساء اليوم مباراة قوية تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في مواجهة حاسمة على صدارة الليجا.

برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، ويعول الفريق بقيادة المدرب هانز فليك على عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه وتوسيع الفارق مع منافسيه، مع الاعتماد على نجوم مثل لامين يامال وفيران توريس ورافينيا لحسم المباراة لصالحه.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، بالدي، جيرارد مارتين

خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا

أما أتلتيكو مدريد، فيأتي في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنافسة على المراكز المتقدمة، مع الاعتماد على لاعبين بارزين مثل جوليان ألفاريز لتعزيز الهجوم وكسر صلابة دفاع برشلونة.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، لينجليت، مارك بوبيل، هانكو

خط الوسط: كوكي، باريوس، أليكس باينا

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جوليان، نيكو جونزاليس

ويفتقد برشلونة لجهود العديد من اللاعبين وشملت الغيابات كلًا من:

تير شتيغن بسسب إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى.

بابلو غافي بسبب إصابة في الركبة.

رونالد أراوخو بسبب عدم الجاهزية النفسية.

فيرمين لوبيز بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

دي يونغ بسبب إصابة في عضلة السداد الخارجي للفخذ الأيمن.

المباراة تمثل اختبارًا فنيًا وبدنيًا للفريقين، وتعد فرصة للنجوم الشباب لإثبات أنفسهم أمام جمهور كبير، مع توقعات بلقاء مليء بالإثارة والتشويق، ما يجعلها محطة حاسمة في صراع الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تنطلق المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتبث حصريًا عبر قناة beIN Sports 1 HD، كما يمكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV وخدمة beIN Connect، مع التعليق الصوتي المميز للتونسي عصام الشوالي، الذي سيضيف مزيدًا من الحماس والإثارة لقمة الليجا المرتقبة.