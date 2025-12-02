نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح وابنته كيان في إعلان برنامج "بيبسي ستارز" الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة بيبسي إعلانها الجديد لبرنامج اكتشاف المواهب "بيبسي ستارز"، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح الذي يواصل ترسيخ صورته كقدوة ملهمة للشباب الطامحين في عالم كرة القدم.

يبدأ الإعلان بمشهد لصلاح جالسًا مع ابنته كيان التي تسأله: ليه بتحب شغلك؟، ليبدأ في رواية حكايته مع كرة القدم منذ طفولته، وحلمه بأن يصبح لاعبًا كبيرًا. يصف صلاح شغفه بالساحرة المستديرة بأنها "أحلى حلم في العالم" موضحًا كيف تدخل الكرة الفرح إلى قلوب الناس، وكيف قد تتسبب في الحزن أحيانًا أو المصالحة بين البعض، قبل أن يعلّق مبتسمًا "دي جننتني".

ويستعيد صلاح ذكرياته مع بداياته، حين كان يرتدي قميص لاعبه المفضل، ويتخيل نفسه مكانه في كل مباراة، ويحلم بأن يهتف له الجمهور يومًا ما ويرتدي الملايين قميصه. ويشرح لابنته أن الطريق لم يكن سهلًا، إذ كان يستيقظ قبل الجميع للتدريب، وينام آخر واحد بعد إنهاء مذاكرته، فضلًا عن الغربة والابتعاد عن أهله، والإصابات، والجلوس على الدكة، وسماع التعليقات المحبطة مثل" إنت قليل". ورغم كل ذلك، استمر في السعي حتى أصبح محمد صلاح أحد أبرز نجوم العالم.

يعرض الإعلان رحلة صلاح الحقيقية عبر مواهب «بيبسي ستارز»، الذين يعيدون تمثيل مراحل تطوره: المثابرة في التدريب، مواجهة الصعوبات، العودة أقوى بعد كل تحدٍّ، مع التأكيد على رسالة البرنامج في توفير الفرص الحقيقية لاكتشاف المواهب وتحقيق الأحلام.

تم إطلاق برنامج بيبسي ستارز في يونيو الماضي بالتعاون مع مؤسسة رايت تو دريم، ويرتكز على عده محاور أساسية تهدف إلى اكتشاف وتأهيل جيل جديد من المواهب الكروية في مصر، من خلال منصة متكاملة تضم: بنية تحتية متطورة، مراكز تدريب مجهّزة، تدريبات رياضية عالية المستوى، تعليم أكاديمي، وتنمية شخصية شاملة.

ويشمل البرنامج تطوير 9 ملاعب «بيبسي ستارز» خلال السنوات المقبلة، لتقديم تدريب مجاني عبر مراكز مجهّزه. كما يوفر تدريبات مخصصة للفئات من 6 إلى 12 عامًا، مع تقييم سنوي لأكثر من 100 ألف موهبة، واختيار أكثر من 1،000 لاعب لرحلة تطوير طويلة الأمد. كذلك يقدّم البرنامج نظام إقامة كاملة لـ 60 لاعبًا لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات، مما يمنحهم فرصًا مستقبلية للاحتراف أو الدراسة بالخارج.

ينظم البرنامج فعاليات موسعة سنويًا في مختلف محافظات مصر لاكتشاف المواهب من الذكور والإناث من سن 6 إلى 18 عامًا. كما تدعم بيبسي سبعة من أبرز اللاعبين الشباب في مصر، تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا، ويلعبون حاليًا في الدوري المصري الممتاز، وسبق اختيارهم للمنتخب الوطني. ويحصل هؤلاء اللاعبون على برامج متخصصة في التغذية والتدريب، بالإضافة إلى فرص خوض تجارب أداء مع أندية كبرى في الدوريات الأوروبية.