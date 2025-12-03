نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا.. القنوات الناقلة «لماتش» لمباراة الجزائر (Algeria) والسودان (Sudan) – Algeria vs Sudan في كأس العرب 2025 في المقال التالي

دون إنترنت مجانا.. القنوات الناقلة «لماتش» لمباراة الجزائر (Algeria) والسودان (Sudan) – Algeria vs Sudan في كأس العرب 2025.. في إطار الإثارة المتصاعدة لبطولة كأس العرب 2025، تتجه الأنظار نحو واحدة من أهم مواجهات دور المجموعات عندما يلتقي منتخب الجزائر (Algeria) مع منتخب السودان (Sudan) في مباراة قوية تحمل طابعًا عربيًا خالصًا وطموحات متباينة بين طرفين يسعيان لترك بصمة مبكرة في مستهل البطولة.

في هذا الموضوع نقدم لكم تغطية شاملة لأبرز التفاصيل الخاصة بالمباراة، بداية من القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع، والمعلق، والترددات، إلى جانب موعد المباراة وكيفية مشاهدتها عبر الإنترنت.

أهمية مباراة Algeria vs Sudan في افتتاح مشوار كأس العرب 2025

يستهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس العرب بمواجهة مرتقبة أمام المنتخب السوداني في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم كذلك منتخبي العراق والبحرين.

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس للمنتخب الجزائري، الذي يدخل البطولة تحت ضغط جماهيري كبير باعتباره حامل اللقب، وسط تطلعات لتقديم بداية قوية تعزز طموحه في المنافسة على التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

أما منتخب السودان، فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية في مجموعة تعتبر من الأقوى في النسخة الحالية، خاصة مع التطور الذي يشهده الفريق خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

تُقام مباراة الجزائر والسودان يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 3 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 4 مساءً بتوقيت أبوظبي

هذه المواجهة تعتبر افتتاحية قوية ومؤثرة في شكل المنافسة داخل المجموعة الرابعة، حيث يطمح كل طرف لانتزاع أول ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

عدد كبير من القنوات العربية الرياضية يملك حقوق نقل البطولة، ومن بينها مباراة Algeria vs Sudan.

ونقدّم لكم جدولًا شاملًا يوضح القنوات الناقلة للمباراة مع الترددات الكاملة:

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان – Algeria vs Sudan

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز أبوظبي الرياضية نايل سات 11526 أفقي 27500 دبي الرياضية نايل سات 12418 أفقي 27500 الشارقة الرياضية نايل سات 11012 عمودي 27500 الكأس الرياضية نايل سات 11919 أفقي 27500 الكويت الرياضية عرب سات 12523 أفقي 27500 عمان الرياضية نايل سات 12111 عمودي 27500 بي إن سبورتس المفتوحة نايل سات 11054 أفقي 27500

طرق مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت

توفر عدة منصات إمكانية متابعة المباراة عبر الإنترنت، ومن أهمها:

يوتيوب قناة أبوظبي الرياضية

الموقع الرسمي لقناة دبي الرياضية

منصة شاشا

منصة شوف التابعة لقنوات الكأس

منصة TOD

تطبيق beIN CONNECT

هذه الخيارات تمنح المشاهد العربي فرصة متابعة المباراة من أي مكان وبأعلى جودة ممكنة، سواء على الهاتف أو التلفاز الذكي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد السودان

من المتوقع أن يخوض المنتخب الجزائري المباراة بتشكيل هجومي متوازن يعتمد على خبرة نجومه وقدراتهم الفنية العالية:

التشكيل المتوقع للجزائر:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – عبد القادر بدران – حسين بن عيادة

الوسط: إسماعيل بن ناصر – سفيان فيغولي – حسين بن عيادة

الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي

هذا التشكيل قد يشهد تغييرات بسيطة قبل انطلاق اللقاء وفق رؤية الجهاز الفني.

التشكيل المتوقع لمنتخب السودان

يدخل المنتخب السوداني المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ومن المتوقع أن يعتمد على دفاع منظم وهجمات مرتدة سريعة.

التشكيل المتوقع للسودان:

حراسة المرمى: محمد المصطفى

الدفاع: صلاح نمر – مصطفى كرشوم – أمير كمال

الوسط: ياسر مزمل – محمد الرشيد – وليد بخيت

الهجوم: محمد عبد الرحمن – سيف تيري – أطهر الطاهر

من هو المعلق على مباراة الجزائر والسودان؟

من المرجح أن يتم إسناد التعليق إلى واحد من الأسماء البارزة في التعليق العربي، حيث يتوقع:

حفيظ دراجي على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

أو ** عامر عبدالله** على قنوات أبوظبي الرياضية

وسيتم الإعلان الرسمي من القنوات خلال الساعات القليلة المقبلة.

أهمية المباراة وتأثيرها على مشوار المنتخبين

تشكل هذه المباراة أهمية كبرى للمنتخبين، فالفوز يمنح الأفضلية المبكرة في المجموعة ويزيد من حظوظ المتأهل للدور التالي.

منتخب الجزائر يسعى لتقديم نسخة قوية دفاعًا عن لقبه، بينما يحاول المنتخب السوداني إثبات أنه منافس صعب ويمكنه إحداث مفاجآت في البطولة.

وتبقى التفاصيل الصغيرة هي الفارقة في هذه النوعية من المباريات، مثل استغلال الكرات الثابتة والسرعات في الهجوم، بالإضافة إلى الحضور البدني القوي المعروف عن كلا الفريقين.

توقعات الجماهير قبل انطلاق المواجهة

الجمهور الجزائري يطمح إلى رؤية أداء قوي يليق ببطل النسخة الماضية، بينما يتوقع الجمهور السوداني تقديم مباراة مشرفة مع إمكانية خطف نقطة أو تحقيق مفاجأة كبيرة.

ومع الحضور الجماهيري العربي الكبير في الملاعب القطرية، ستكون الأجواء الجماهيرية عاملًا حاسمًا في رفع حماس اللاعبين طوال اللقاء.