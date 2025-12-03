نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية وعُمان في افتتاح مواجهات كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025–2026، حيث يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عُمان في مواجهة حاسمة ينتظرها الملايين في الوطن العربي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا المغرب وجزر القمر.

وتُعد مواجهة الأخضر السعودي ونظيره العُماني من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية، نظرًا لما يتمتع به المنتخبان من قوة فنية وطموح كبير لتحقيق بداية مثالية في مشوار البطولة.

موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم في المواعيد التالية:

9:00 م بتوقيت عُمان والإمارات

8:00 م بتوقيت السعودية، العراق، قطر، الأردن، سوريا، البحرين، والكويت

7:00 م بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، لبنان وفلسطين

6:00 م بتوقيت تونس، الجزائر والمغرب

5:00 م بتوقيت موريتانيا

وتُقام منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات.

وضع المنتخبات قبل المباراة

يدخل المنتخب السعودي المواجهة بطموح كبير لتحقيق البداية القوية التي تمنحه دفعة معنوية لتصدر المجموعة، بينما يسعى منتخب عُمان إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل للدور المقبل.

ويتميّز اللقاء بندية كبيرة بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما عناصر شابة ومزيجًا من الخبرات، وهو ما ينذر بمباراة قوية على المستوى الفني والتكتيكي.

البث المباشر لمباراة السعودية وعُمان

يُقدم هذا الخبر خدمة البث المباشر لمباراة السعودية وعُمان في كأس العرب، وسيتم تحديث رابط المشاهدة قبل انطلاق اللقاء مباشرة، مع متابعة لحظية لأحداث المباراة وأهم اللحظات والفرص والنتيجة أولًا بأول.