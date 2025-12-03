نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. صدام الكبار بين مصر والكويت في كأس العرب 2025 «بث مباشر لحظة بلحظة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم واحدة من أهم مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب 2025، حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في لقاء هو الأقوى فنيًا وجماهيريًا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وسط متابعة ضخمة من جماهير كرة القدم في مصر والكويت والمنطقة العربية بأكملها.

وتقام المباراة على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، الملعب الأكثر شهرة في المنطقة العربية، والذي يستعيد أضواء المناسبات الكبرى باستضافة مواجهة تحمل كل عناصر الإثارة والتحدي منذ صافرة البداية.

منتخب مصر.. بداية جديدة وطموح للعودة إلى منصات التتويج

يبدأ منتخب مصر بقيادة المدرب حلمي طولان مشواره في البطولة بأهداف واضحة، أبرزها الظهور بشكل قوي ومقنع بعد سلسلة من التحضيرات المكثفة خلال المعسكر الأخير؛ ويأمل طولان في أن يكون لقاء الكويت هو الانطلاقة الحقيقية للفريق في رحلة نحو اللقب العربي الثاني في تاريخه.

وشهد مران الفراعنة الأخير حماسًا واضحًا من اللاعبين، وسط تألق بعض العناصر المؤثرة في الفريق، وعلى رأسهم مصطفى محمد وإمام عاشور، بالإضافة إلى استقرار كبير في تشكيل خط الدفاع بقيادة أحمد حجازي.

كما يسعى المنتخب المصري لتقديم كرة هجومية ممتعة تعتمد على الضغط العالي والتحرك السريع، وهي الطريقة التي حرص الجهاز الفني على تطبيقها خلال الحصص التدريبية الأخيرة.

الكويت.. اختبار قوي لإثبات الذات في أكبر بطولة عربية

من جهته، يدخل منتخب الكويت المواجهة بطموحات كبيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، الذي يراهن على التنظيم الدفاعي المحكم والانطلاقات السريعة خلف دفاعات المنتخب المصري.

وتعتمد الكويت على توليفة تجمع بين لاعبي الخبرة والنجوم الشباب، وهو ما يمنح الفريق مرونة كبيرة في التحولات الهجومية التي قد تشكل خطورة حقيقية على مرمى الفراعنة.

وتدرك الكويت أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب كبير مثل مصر سيُعد دفعة معنوية ضخمة في بداية مشوارها بالبطولة، وقد يقلب حسابات المجموعة بالكامل.

تاريخ مواجهات مصر والكويت.. تفوق متبادل قبل اللقاء الرسمي الأول

تُعد مباراة اليوم أول مواجهة رسمية بين مصر والكويت في بطولة معترف بها من الفيفا منذ اعتماد كأس العرب بطولة رسمية عام 2021.

أما على صعيد المباريات الودية الثلاث السابقة:

فاز منتخب مصر مرة بنتيجة 1-0

وفاز منتخب الكويت مرة بنتيجة 2-0

وتعادلا في مواجهة بنتيجة 1-1

ما يعكس تقارب المستوى الفني بين الفريقين، ويزيد من إثارة لقاء الليلة.

موعد مباراة مصر والكويت اليوم في كأس العرب 2025

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في الأوقات التالية:

4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

6:30 مساءً بتوقيت الإمارات

المكان: استاد لوسيل – الدوحة

القنوات الناقلة والبث المباشر لمباراة مصر والكويت

تُعرض المباراة عبر مجموعة من القنوات العربية التي أعلنت نقلها للقاء، سواء عبر البث المجاني أو المشفر:

MBC مصر (مجاني داخل مصر)

قنوات الكأس القطرية

أبوظبي الرياضية

beIN Sports

وتُقدم هذه القنوات تغطية شاملة تشمل تحليلات ما قبل وبعد المباراة، وتوقعات التشكيل والتحليل الفني.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكويت

من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: فتوح – حجازي – العليوي – العراقي

الوسط: عاشور – حمادة – قفشة

الهجوم: مصطفى محمد – حسين الشحات – صلاح محسن

ويظل إمام عاشور من أهم عناصر المنتخب في وسط الملعب بفضل قدرته على الربط بين الخطوط.

أجواء لوسيل قبل ضربة البداية.. حضور جماهيري ضخم

شهد محيط ملعب لوسيل زحامًا كثيفًا قبل ساعات من المباراة، وسط تفاعل كبير من الجماهير المصرية والكويتية التي حرصت على حضور اللقاء؛ ورفعت الجماهير المصرية الأعلام وهتفت للمنتخب بمجرد وصول الحافلة إلى الملعب، بينما ظهرت الجماهير الكويتية بأعداد كبيرة أيضًا لتشجيع فريقها.

كما شهد الملعب تجهيزات ضخمة لاستقبال المباراة، وسط تنظيم مميز وأجواء احتفالية تتناسب مع افتتاح مشوار المنتخبين في البطولة.

أهمية الفوز في مباراة اليوم

يحمل هذا اللقاء أهمية خاصة لكل من المنتخبين:

الفوز يمنح مصر دفعة قوية نحو صدارة المجموعة

الكويت تبحث عن مفاجأة قد تغيّر شكل المجموعة تمامًا

الخسارة لأي فريق قد تعقد حساباته في الجولتين المقبلتين

ولهذا السبب من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة وتنافسًا قويًا من الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

كل الأنظار تتجه الآن نحو استاد لوسيل، حيث تستعد الجماهير لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى لكأس العرب 2025.

مواجهة مصر والكويت ليست مجرد مباراة افتتاحية، بل اختبار حقيقي لكل من الفراعنة والأزرق، وفرصة لإرسال رسالة واضحة لباقي المنتخبات عن حجم الطموحات في هذه البطولة.

ترقّبوا تغطية لحظة بلحظة… وتحديثات مستمرة حول النتيجة والتشكيل الرسمي فور اعتماده.