يوتيوب دون تقطيع.. بث مباشر: مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر: مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

تنطلق مساء اليوم المواجهة الأولى لمنتخبي الإمارات والأردن في بطولة كأس العرب 2025، حيث يلتقي المنتخبان على أرض استاد البيت في قطر ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا مصر والكويت.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، كونها تشكل بداية مشوارهما في البطولة وسط مجموعة قوية، ما يجعل تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الافتتاحية أمرًا حاسمًا.

يدخل المنتخب الإماراتي اللقاء بطموحات عالية ورغبة في انطلاقة قوية تعزز فرصه في التأهل، بينما يسعى منتخب الأردن لفرض نفسه في البطولة وتقديم أداء قوي منذ البداية.

موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

9:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

الملعب: استاد البيت – قطر

البث المباشر لمباراة الأردن والإمارات

يمكنكم مشاهدة مباراة الأردن والإمارات عبر خدمة البث المباشر من خلال الرابط المخصص من منصة العين الرياضية.



استعدادات المنتخب الإماراتي

يطمح منتخب الإمارات لتحقيق بداية قوية في البطولة العربية بعد تتويجه بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 26" في الكويت، حيث يسعى الفريق للحفاظ على توازن بين الهجوم والدفاع، واستغلال سرعة الجناحين في شن الهجمات المرتدة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة لاعبيه في المباريات الكبيرة.

ويعتمد المدرب الإماراتي على التنظيم الدفاعي العالي والضغط المبكر في وسط الملعب لفرض إيقاعه على المنافس، مع استغلال الكرات الثابتة كركنيات وضربات حرة لخلق فرص تهديفية.

طموحات المنتخب الأردني

في المقابل، يسعى المنتخب الأردني لتحقيق نتيجة إيجابية منذ الجولة الأولى، لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، ورفع معنويات الفريق بعد استعدادات مكثفة على الصعيد الفني والبدني.

ويعتمد "النشامى" على بناء اللعب من منتصف الملعب، واستغلال الهجمات المرتدة والكرات الطولية للوصول إلى مرمى المنافس، مع وجود لاعبين متمرسين قادرين على التحكم بإيقاع المباراة وتنظيم صفوف الفريق أثناء فترات الضغط.

تحليل فني للمباراة

يتوقع محللو كرة القدم أن تكون المباراة متكافئة بين الفريقين، مع صراع في وسط الملعب على السيطرة على الكرة وإدارة الإيقاع؛ الإمارات ستسعى للسيطرة والضغط على حامل الكرة، بينما سيحاول الأردن استغلال الفراغات وشن هجمات مرتدة سريعة، مع الاستفادة من الكرات العرضية والكرات الثابتة في تهديد مرمى الخصم.