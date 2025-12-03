نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025… صدام ناري يحدد ملامح المجموعة الثالثة في المقال التالي

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب البيت لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، حيث يلتقي منتخب الأردن مع منتخب الإمارات في مواجهة مبكرة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة داخل المجموعة الثالثة التي تضم مصر والكويت.

وتكتسب مباراة الأردن والإمارات أهمية كبيرة، إذ يدخل المنتخبان اللقاء بطموحات مرتفعة لتحقيق بداية قوية تعزز فرص الوصول إلى الأدوار الإقصائية. كما تحظى المواجهة بمتابعة خاصة من الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يراقب مستوى منافسيه قبل انطلاق المواجهات المباشرة.

وتترقب الجماهير العربية الظهور الأول للمنتخبين في نسخة 2025 من البطولة، خاصة بعد التغييرات التي شهدها كل فريق على مستوى التشكيل والإعداد الفني، ما يضيف مزيدًا من الحماس للمباراة.

موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025:



تنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي. ومن المتوقع أن تسجل المواجهة نسب مشاهدة مرتفعة نظرًا لقوة اللقاء وطبيعة الصراع داخل المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات:



أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

قنوات الكأس

بي إن سبورتس المفتوحة

طاقم المعلقين:



فارس عوض – أبوظبي الرياضية

راشد عبدالرحمن – دبي الرياضية

موسى عيد – الشارقة الرياضية

محمد الريامي – عمان الرياضية

محمد النحوي – الكويت الرياضية

خالد الحدي وأحمد المعمري – الكأس

علي دراج – منصة شاشا

عامر الخوذيري – بي إن سبورتس المفتوحة

قائمة منتخب الأردن في كأس العرب 2025:



يدخل منتخب الأردن البطولة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل التاريخي إلى كأس العالم للمرة الأولى، رغم غياب عناصر مؤثرة أبرزها موسى التعمري ويزن العرب وعدد من اللاعبين بسبب إقامة البطولة خارج فترة التوقف الدولي. ويعتمد المنتخب على مجموعة تجمع بين الخبرة والشباب، مع انتظار كبير لدور يزن النعيمات في قيادة الفاعلية الهجومية.

منتخب الإمارات وطموح بداية جديدة:



على الجانب الآخر، يسعى منتخب الإمارات لتحقيق انطلاقة قوية تعيد الثقة للجماهير بعد الخروج من التصفيات المؤهلة للمونديال. وركّز المدرب كوزمين خلال المعسكر الأخير على إصلاح الأخطاء الدفاعية وتعزيز الانسجام الهجومي، مع الاعتماد على عناصر تمتلك السرعة والمهارة وقدرة صناعة الفارق.

أهمية المباراة في المجموعة الثالثة:



تضم المجموعة الأردن والإمارات ومصر والكويت، ما يجعل الفوز في الجولة الأولى خطوة حاسمة قبل مباريات أكثر صعوبة. وتترقب جماهير مصر والكويت نتيجة اللقاء لتحديد ملامح المنافسة، خصوصًا أن الخسارة في الافتتاح تضع أي فريق تحت ضغط مبكر.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب الأردن على التحولات السريعة عبر الأطراف، بينما سيحاول منتخب الإمارات التحكم في وسط الملعب ومنع النشامى من خلق مساحات خطيرة. وتشير توقعات الخبراء إلى أن المباراة قد تكون متوازنة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.