نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025

تتجه الأنظار إلى ملعب الإمارات حيث يستضيف أرسنال مباراة مهمة أمام برينتفورد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025. تمثل مواجهة أرسنال وبرينتفورد إحدى أبرز مباريات الجولة، نظرًا للصراع المشتعل على القمة، ورغبة الزعيم اللندني في الحفاظ على صدارة البريميرليج، بينما يطمح برينتفورد لخطف نتيجة مفاجئة تعطل مسيرة المتصدر.

يدخل أرسنال اللقاء وهو متربع على قمة الترتيب برصيد 30 نقطة بعد 13 جولة، محققًا أرقامًا مميزة بهجوم قوي ودفاع هو الأفضل في البطولة، حيث استقبل الفريق سبعة أهداف فقط. ويسعى لاعبو ميكيل أرتيتا لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ28 نقطة.

من جهته، يأمل برينتفورد في استغلال أي خطأ دفاعي والاعتماد على الضغط والمرتدات لمحاولة هز شباك أرسنال، رغم صعوبة اللعب خارج الديار أمام فريق يقدم موسما استثنائيا.

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد

اللقاء يُقام يوم الأربعاء، وجاءت المواعيد كالآتي:

التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

السادسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب

الثامنة مساءً بتوقيت تونس

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرينتفورد

يمكن متابعة المباراة عبر:

بي إن سبورتس إتش دي

بي إن كونكت

تود

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام برينتفورد

دافيد رايا في حراسة المرمى

لويس سكيلي – كريستيان موسكيرا – بييرو هينكابي – يوريان تيمبر

مارتن زوبيمندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – نوني مادويكي

من المتوقع أن تكون المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة أرسنال وقدرته على الاستمرار في صدارة الدوري، خاصة مع الأداء الجماعي الثابت الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، ويخوض مواجهة اليوم بحثا عن الفوز والحفاظ على صدارة الترتيب وسط المنافسة القوية.

فريق أرسنال يقدم مستوى مميز ويسعى أرتيتا وكتيبته للحفاظ على نفس النهج في المرحلة المقبلة لمواصلة المنافسة وبقوة على بطولة الدوري.

وتقام اليوم أكثر من مباراة في نفس الجونة منها كريستال بالاس أمام برنلي، وبرايتون ضد أستون فيلا، كما يواجه تشيلسي نظيره ليدز يونايتد في مواجهة صعبة.