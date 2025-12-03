نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد بث مباشر الآن.. قمة مشتعلة لحسم الصدارة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

يقدم لكم موقع دوت الخليج بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الآن، حيث ننقل لكم الفيديو لحظة بلحظة دون تقطيع، ضمن الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وشغف من عشاق الكرة العالمية لمشاهدة المواجهة المثيرة اليوم الأربعاء.

مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بث مباشر الآن

يستضيف أرسنال فريق برينتفورد على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، في مباراة يطمح فيها المدفعجية لتعزيز الصدارة، بينما يسعى برينتفورد لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرينتفورد

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD.

أرسنال ضد برينتفورد

يدخل أرسنال اللقاء بقيادة ميكيل أرتيتا وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، محققًا 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، مع أداء دفاعي قوي استقبل خلاله 7 أهداف فقط. ويسعى أرسنال لاقتناص فوز جديد لمواصلة الابتعاد عن مانشستر سيتي وتشيلسي.

أما برينتفورد فيطمح لحصد نتيجة إيجابية رغم تذبذب النتائج خارج أرضه، بعدما تلقى 5 هزائم في 6 مباريات لعبها خارج ملعبه هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام برينتفورد

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر – ويليام ساليبا – موسكيرا – ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – إيبيريشي إيزي

الهجوم: لياندرو تروسارد – بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

أرسنال يتصدر جدول الترتيب بـ30 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

نتيجة مباراة أرسنال وبرينتفورد المتوقعة

يسعى برينتفورد لكسر عقدة استمرت منذ عام 1938 خارج ملعبه أمام أرسنال، بينما لم يخسر المدفعجية أمام برينتفورد منذ أغسطس 2021، مما يمنح أرسنال أفضلية واضحة قبل اللقاء.