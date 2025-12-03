نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر ليفربول وسندرلاند الآن.. صراع ناري على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي وموقف جديد لمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر ليفربول وسندرلاند الآن.. قمة نارية في الدوري الإنجليزي ومتابعة لحظة بلحظة لمشاركة محمد صلاح

يقدم «الدستور» تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام المواجهة على ملعب آنفيلد وسط ترقب كبير من جماهير الريدز لمعرفة تطورات المباراة وأداء محمد صلاح منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

يدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 13 مواجهة، بينما يتقدم سندرلاند في المركز السادس بـ22 نقطة، مما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق المراكز المتقدمة. وتشير الأرقام التاريخية إلى تفوق واضح لليفربول في المواجهات المباشرة، بعدما حقق 18 فوزًا مقابل 3 فقط لسندرلاند.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.

كما نتابع معكم تشكيل ليفربول المتوقع بقيادة محمد صلاح، إضافة إلى تطوّر أحداث اللقاء لحظة بلحظة، والفرص الخطيرة، والنتيجة النهائية فور إعلانها.

يجلس محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي ضد سندرلاند بعد قليل.

وجلس صلاح بديلًا في لقاء ليفربول ووست هام بالجولة الماضية، ولم يشارك.

ويقود هجوم الريدز في لقاء اليوم كل من كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز.

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

وضع ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحل ليفربول في الدوري الإنجليزي بالمرتبة الثامنة بـ21 نقطة حصدها من 7 انتصارات، ولم يتعادل لكنه تكبد 6 هزائم.

وأحرز ليفربول في الدوري الإنجليزي 20 هدفا كما تلقت شباكه 20 هدفا أيضا.

وضع سندرلاند في الدوري الإنجليزي

يحل سندرلاند في الدوري الإنجليزي بالمرتبة السادسة بـ22 نقطة حصده من 6 انتصارات، و4 تعادلات بينما تكبد 3 خسائر.

أحرز سندرلاند في الدوري الإنجليزي 17 هدفا بينما تلقت شباكه 13 هدفا.

