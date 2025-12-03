نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. محمد صلاح على الدكة من جديد.. مفاجآت في تشكيل ليفربول قبل مواجهة سندرلاند بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح على الدكة من جديد.. مفاجآت في تشكيل ليفربول قبل مواجهة سندرلاند بالدوري الإنجليزي

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة سندرلاند على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد التشكيل استمرار جلوس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، في قرار أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول في المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: آندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جو جوميز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك – فلوريان فيرتز

ليفربول يدخل اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات وتلقى 6 هزائم، في واحدة من أسوأ فتراته منذ أكثر من 70 عامًا. ويأمل حامل اللقب في العودة سريعًا لطريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الهزائم المتتالية.

في المقابل، يقدم سندرلاند موسمًا مميزًا، حيث يحتل المركز السادس بـ22 نقطة بعد 6 انتصارات و4 تعادلات، ويُنظر إليه كالحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند

تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء على ملعب آنفيلد، وتنطلق في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة بي إن سبورتس اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وضع ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحل ليفربول في الدوري الإنجليزي بالمرتبة الثامنة بـ21 نقطة حصدها من 7 انتصارات، ولم يتعادل لكنه تكبد 6 هزائم.

وأحرز ليفربول في الدوري الإنجليزي 20 هدفا كما تلقت شباكه 20 هدفا أيضا.

وضع سندرلاند في الدوري الإنجليزي

يحل سندرلاند في الدوري الإنجليزي بالمرتبة السادسة بـ22 نقطة حصده من 6 انتصارات، و4 تعادلات بينما تكبد 3 خسائر.

أحرز سندرلاند في الدوري الإنجليزي 17 هدفا بينما تلقت شباكه 13 هدفا

تحليل فني للمباراة

من المتوقع أن يعتمد ليفربول على السيطرة على وسط الملعب والضغط المبكر على لاعبي ساندرلاند، مع الاستفادة من مهارات جناحي الهجوم في خلق فرص تهديفية متنوعة. وستكون المرتدات السريعة أحد الأدوات الأساسية للفريق الزائر لإرباك دفاعات الريدز.

كما أن العمق الدفاعي للفريقين سيكون محورًا رئيسيًا، حيث يتوقع الخبراء أن يحاول ساندرلاند استغلال أي ثغرة في دفاع ليفربول، خصوصًا في ظل توتر اللاعبين بعد سلسلة المباريات المتتالية.