اتفاقية تعاون استراتيجي بين استادات وبيلد أب وفالير لتطوير منظومة التعافي الرياضي في مصر

أحمد جودة - القاهرة - وقعت شركة استادات للاستثمار الرياضي و"بيلد أب " أول منصة رياضية رقمية في مصر وشركة " فالير" الوكيل الرسمى فى الشرق الأوسط لأجهزة القياسات وكل ما يتعلق بالأجهزة الرياضية، اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة تهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة التعافي الرياضي في مصر، من خلال توظيف أحدث التقنيات الطبية ووسائل قياس الأداء الحيوي، إلى جانب تطوير منصات رقمية تدعم صحة الأفراد على مستوى المجتمع بأكمله.

ووفقا للاتفاقية تقوم "فالير" بنشر وتطبيق أحدث التقنيات الطبية وأجهزة التشخيص المبكر والتكنولوجيا المتقدمة في مجال التعافي ضمن منشآت وإمكانات شركة استادات الرياضية والطبية، بما يشمل منظومات الفحص المبكر، تقييم الأداء، تحسين الصحة البدنية، وبرامج العلاج والتعافي.

وتتولي منصة " بيلد أب " دمج وتوحيد البيانات الناتجة عن هذه التقنيات داخل تطبيقها الذكي، ما يؤكد أن هناك منصة رقمية وطنية شاملة قادرة على تقديم خدمات عالية المستوى فى قياس المؤشرات الحيوية للأفراد وتحويلها إلى خطط علاجية دقيقة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

تهدف الشراكة إلى تمكين كل فرد في المجتمع—وليس الرياضيين فقط— من الحصول على برنامج «عافية شخصية» يبدأ من الفحص والتشخيص المبكر، مرورًا بخطط العلاج، ووصولًا إلى المتابعة الدورية للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية على المدى الطويل.

وأكدت الشركات الثلاث أن هذه المبادرة ستمثل نقلة نوعية في قطاع الصحة والعافية في مصر، حيث ستسهم في:

• رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع.

• تحسين جودة الحياة.

• تقليل معدلات الإصابة والإرهاق المرتبط بنمط الحياة.

• دعم الرياضيين والمحترفين والهواة.

• خلق منظومة متكاملة للعافية مستندة إلى البيانات والتقنيات الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة فاليورز بنشر أحدث حلول الصحة الوقائية، وحرص استادات على تطوير خدماتها الرياضية والطبية لتكون جزءًا من رؤية مصر المستقبلية في دعم الصحة العامة، ودور بيلد أب في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تُعزّز التكامل بين التكنولوجيا والصحة.

وتؤكد الجهات الثلاث أن هذا التعاون يمثل بداية لدور محوري في تشكيل مستقبل العافية في مصر، حيث سيمكن كل فرد من الحصول على خطة صحية مخصصة تعزز جودة حياته وتحقق أثرًا اجتماعيًا واسعًا يمتد إلى جميع الفئات والمستويات.

جدير بالذكر أن "بيلد أب " ايجيبت هى أول منصة رياضية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مصر مصممة لخدمة جميع المعنيين برحلة اللاعب الرياضي من حيث توفير النواحى التكنولوجية، كالتالي:

• الملف الالكترونى للرياضيين

• توفير احدث التقنيات التكنولوجية للقياسات الصحية للرياضين

• ميكنة لاتحادات والكيانات الرياضية

• ميكنة المسابقات الرياضية والنتائج الخاصة بها

• تحليل الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي للرياضيين والكيانات الرياضية

• التقييم الرقمي الكامل لتتبع تطور كل لاعب

• التواصل بين الاعضاء والكيانات الرياضية

• توفير منصة لبيع الادوات الرياضية

• منصة للاعلانات مباشرة مع الاعضاء

• لوحات تحكم خاصة بالمدربين لأتمتة وإدارة البرامج التدريبية