نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلغائه لغياب تقنية الـVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد نهائي كأس ليبيا بعد إلغاء المباراة بالأمس

شهد نهائي كأس ليبيا الذي كان من المقرر إقامته أمس الأربعاء على ستاد القاهرة أحداث مؤسفة أدت إلى إلغاء المباراة وإقامتها مساء اليوم الخميس، ومازالت أزمة نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، متواصلة، وذلك بعدما تم تأجيل انطلاق المباراة أكثر من مرة لعدم توافر بعض تقنيات البث والـVAR.

وعلى الرغم من تواجد الفريقين وإجراء الاحماء لأكثر من مرة وتم تأجيل انطلاق المباراة لأكثر من 3 ساعات، إلا أن الفريقين رفضا خوض المباراة دون وجود تقنية الـVAR ليتم تأجيل اللقاء.

أزمة مباراة نهائي كأس ليبيا

وكان من المقرر انطلاق اللقاء في تمام الساعة الخامسة من مساء أمس الأربعاء، قبل أن يتم تأجيله أولًا حتى السادسة، ثم تم تأجيله مرة أخرى إلى السابعة والنصف، بسبب نواقص فنية تتعلق بتجهيزات النقل التلفزيوني وتقنية الفيديو VAR داخل الملعب.

وتفاقمت أزمة إقامة نهائي بطولة كأس ليبيا لموسم 2024-2025، بشكل جدلي بعدما تم تأجيل انطلاق المباراة على استاد القاهرة الدولي، لأجل غير مسمى، وذلك رغم حضور طرفي المباراة النهائية وهما فريقي الأهلي طرابلس وأهلي بني غازي.

وكان قد أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل انطلاق نهائي كأس ليبيا على استاد القاهرة الدولي، لمدة ساعة واحدة، والتي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، بسبب عدم جاهزية كاميرات تقنية الفيديو في موعدها المحدد.

ومع ترقب الجميع وصول تقنية الفيديو، وإجراء لاعبي الفريقين في أرضية ستاد القاهرة، عمليات الإحماء، وبعد مرور ما يقرب من ساعتين ونصف على الموعد الرسمي لانطلاق المباراة ودون أن يطرأ أي جديد، غادر لاعبي الفريقين والطاقمين الفنيين والإداريين الملعب لتتأجل المباراة رسميًا إلى موعد لاحق.

وبعد استمرار الازمة ومواصلة رفض الفريقين خوض المباراة حتي استكمال الجوانب الفنية، قررت أيضًا لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل المباراة إلى يوم غدٍ الخميس، على أن تُقام في نفس التوقيت ونفس الملعب الذي كان مقرر له اليوم.

موعد نهائي كأس ليبيا

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعدًا جديدًا لمباراة نهائي كأس ليبيا التي تجمع بين أهلي بنغازي أهلي طرابلس.

وكان من المقرر أن تقام المباراة أمس الأربعاء بإستاد القاهرة الدولي في مصر ولكن تم تأجيلها بعد أن رفض الفريقان خوض اللقاء لعدم توافر تقنية الفيديو.

وتم تأجيل اللقاء ليقام مساء اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

سبب إقامة المباراة بالقاهرة

وتقام المباراة في القاهرة بناء على اختيار نادي أهلي بنغازي، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الليبي قرعة لتحديد مكان اللقاء النهائي بعدما اختار نادي أهلي طرابلس دولة تونس لاستضافة اللقاء، فيما اختار أهلي بنغازي إقامة المباراة بالقاهرة، وهو ما أسفرت عنه القرعة.

وأعلنت لجنة المسابقات الليبية في بيان رسمي عن إقامة اللقاء بإستاد القاهرة في تمام الساعة الـ7:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا والقاهرة.

وأعلنت اللجنة شروط المباراة النهائية والتي تتمثل في اللجوء للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة مقسمة على شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وتقام المباراة دون حضور الجمهور.

نهائي كأس ليبيا.. القنوات الناقلة وطاقم حكام اللقاء

ولم تعلن حتي الآن أي قناة رياضية عن إذاعة المباراة بشكل رسمي وسط أنباء حول حصول قناة ليبيا الأحرار وقناة ليبيا الرياضية على حقوق بث اللقاء.

وتُسند إدارة المباراة للحكم محمود ناجي، ويعاونه يوسف البساطي وسمير جمال كمساعدين، بينما يتولى محمد التابعي الغازي مهمة الحكم الرابع.

كما يتولى وائل فرحان قيادة تقنية الفيديو، بمساعدة خالد الغندور كحكم فيديو مساعد.

نهائي كأس ليبيا والتنافس بين المدربين المصريين

ويشهد نهائي كأس ليبيا طابع مصري خاص، حيث تكتسب المباراة طابعًا مميزًا بسبب التنافس بين المدربين المصريين، ومع تصارع الفريقان الليبيان على اللقب يسعى كل مدرب مصري لإثبات جدارته بقيادة فريقه في تلك المواجهة القوية بين الثنائي الليبي على الأراضي المصرية، إذ يتولى الكايتن حسام البدري تدريب أهلي طرابلس ونجح في حصد لقب الدوري مع الفريق خلال الموسم الماضي.

بينما يتولى الكابتن طارق مصطفى مدرب نادي البنك الأهلي السابق، تدريب فريق أهلي بنغازي.

وبشكل عام يترقب عشاق الكرة العربية بشكل والليبية، مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين أهلي طرابلس بقيادة المدرب حسام البدري، بنظيره أهلي بنغازي بقيادة طارق مصطفى، وذلك ضمن منافسات نهائي كأس ليبيا هذا الموسم.

نادي أهلي بنغازي الليبي

وكشف طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بنغازي الليبي، عن الموعد الجديد لمباراة نهائي كأس ليبيا.

وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية: بأنه تم تحدد موعد المباراة بين أهلي بنغازي الليبي وأهلي طرابلس غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأشار طارق مصطفى إلى أن الفريق قد ذهاب إلى ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وجلسنا في الملعب حتى الساعة الثامنة مساء ولم يتواجد الفار".

وأوضح مصطفي بأن الفريق قام بإجراء عمليات الإحماء والتسخين 3 مرات على أمل خوض المباراة ولكن لم يصل الفار إلى الملعب وبالتالي لم نخض المواجهة".