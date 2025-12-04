نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر | ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد بطولة كأس العرب 2025 واحدة من أقوى مواجهاتها حين يلتقي منتخب فلسطين مع نظيره منتخب تونس مساء الخميس على استاد لوسيل المونديالي، في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وتأتي المباراة في توقيت حساس للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه خطوة نحو التأهل إلى الدور التالي.

وتحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية عربية واسعة، ليس فقط لقيمتها الرياضية، بل لما تحمله من طابع تنافسي بين منتخبين شقيقين قدما مستويات مختلفة في الجولة الأولى؛ وفي ظل الإقبال الكبير على متابعة مباريات البطولة، يزداد البحث عن القنوات الناقلة للمباراة وطرق البث المباشر عبر الإنترنت، وهو ما نستعرضه بالتفصيل في هذا التقرير.

مباراة بطابع خاص بين الفدائي ونسور قرطاج

يدخل منتخب فلسطين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه مفاجأة كبيرة بالفوز على منتخب قطر في الجولة الأولى، وهي نتيجة منحت "الفدائي" دفعة قوية، وعززت آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب تونس "نسور قرطاج" وهو في وضع لا يقبل سوى الفوز، وذلك بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام منتخب سوريا، مما يجعله بحاجة إلى النقاط الثلاث لإحياء آماله وعدم التعرض لخروج مبكر من البطولة.

ويلتقي المنتخبان على أرضية استاد لوسيل، أحد أبرز ملاعب مونديال 2022، والذي يستضيف عددًا من مباريات كأس العرب هذا الموسم، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لجماهير فلسطين والجماهير التونسية المقيمة في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

تُنقل مباراة فلسطين وتونس عبر شبكة واسعة من القنوات العربية التي حصلت على حقوق بث البطولة، لضمان وصول المباريات لأكبر شريحة من الجمهور.

أبرز القنوات الناقلة للمباراة:

قناة beIN Sports HD

الناقل الأبرز لمباريات كأس العرب، وتقدم المباراة بجودة عالية وتحليل فني شامل قبل وبعد اللقاء.

قناة دبي الرياضية 1

ضمن باقة القنوات التي تقدم تغطية شاملة للبطولة.

قناة الشارقة الرياضية

تقدم تغطية خاصة للمنافسات العربية.

قناة عمان الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قنوات الكأس القطرية

منصة شاشا

التي أصبحت ضمن المنصات التي تقدم تغطية رقمية وبث مباشر للبطولات العربية.

وتأتي هذه التغطية الواسعة في إطار حرص الجهات المنظمة للبطولة على توسيع نطاق المشاهدة وتعزيز انتشار المنافسات عربيًا.

كيف تشاهد مباراة فلسطين وتونس عبر الإنترنت؟

يتساءل كثير من الجماهير عن طرق متابعة المباراة بشكل مباشر عبر الإنترنت، خاصة لمن لا تتوافر لديهم اشتراكات القنوات الفضائية.

طرق مشاهدة المباراة أونلاين:

تطبيق stc tv

يعد من أبرز المنصات الرقمية التي تنقل مباريات كأس العرب 2025، ويوفّر بثًا حيًا بجودة مختلفة تناسب سرعة الإنترنت لدى المستخدمين.

البث المباشر عبر يوتيوب

بعض القنوات المالكة للحقوق تبث أجزاء أو ملخصات أو تغطية مباشرة عبر منصاتها الرسمية على يوتيوب.

موقع كووورة

يخصص تغطية فورية للمباراة، تشمل بثًا كتابيًا لحظة بلحظة، إلى جانب روابط بث مباشر متجددة طوال اللقاء.

ومع تزايد الاتجاه العالمي للمشاهدة الرقمية، أصبحت متابعة المباريات عبر الإنترنت خيارًا مفضلًا لشريحة كبيرة من الجمهور، سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

من هو معلق مباراة فلسطين وتونس؟

أسندت شبكة beIN Sports مهمة التعليق على هذه القمة العربية للمعلق المخضرم:

علي محمد علي

عبر شاشة beIN SPORTS HD.

بينما يتولى التعليق عبر منصة stc tv:

رؤوف خليف

أحد أشهر الأصوات في الكرة العربية.

كما ستقوم كل قناة ناقلة بتعيين معلق خاص بها، حيث أعلن:

الشارقة الرياضية: محمد الهنائي

عمان الرياضية: شبيب الحبسي

الكويت الرياضية: محمد العتيبي

منصة شاشا: هاني الشهري

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

تقام المباراة يوم:

الخميس 4 ديسمبر 2025

على ملعب استاد لوسيل، في التوقيت التالي:

17:30 مساءً – بتوقيت السعودية وقطر

16:30 مساءً – بتوقيت فلسطين

15:30 مساءً – بتوقيت تونس

تفاصيل المباراة:

المباراة فلسطين × تونس البطولة كأس العرب 2025 الجولة الثانية – دور المجموعات الملعب استاد لوسيل الموعد الخميس 4 ديسمبر التوقيت 17:30 السعودية – 16:30 فلسطين – 15:30 تونس القنوات الناقلة beIN Sports – دبي الرياضية – الشارقة – عمان – الكويت – الكأس معلقي اللقاء علي محمد علي – رؤوف خليف – آخرون

أهمية المباراة في ترتيب المجموعة

تأتي المباراة ضمن مواجهات الجولة الثانية، وتحمل أهمية خاصة للمنتخبين:

فلسطين

الفوز يضمن عبورًا مبكرًا للدور ربع النهائي، وقد يمنح المنتخب فرصة تصدر مجموعته، خاصة بعد مستواه القوي أمام قطر.

تونس

التعادل أو الخسارة قد يعني خروجًا رسميًا أو شبه رسمي من البطولة، لذا يدخل "نسور قرطاج" اللقاء بضغط كبير وهدف واضح هو حصد الثلاث نقاط.

جاهزية المنتخبين قبل المباراة

فلسطين: معنويات مرتفعة وطموح كبير

يقدم المنتخب الفلسطيني أفضل بداياته منذ سنوات، بعد تحقيقه فوزًا تاريخيًا على قطر، مستفيدًا من الروح العالية والصلابة الدفاعية والهجمات المرتدة السريعة.

تونس: تعديل المسار والعودة للمنافسة

يسعى المنتخب التونسي إلى استعادة توازنه سريعًا، وتصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت أمام سوريا، خاصة في اللمسة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يجري المدرب التونسي تغييرات على التشكيل الأساسي، مع الاعتماد على عناصر الخبرة إلى جانب المواهب الشابة.

البث المباشر للمباراة

بإمكانك متابعة البث المباشر لمباراة فلسطين وتونس عبر الروابط التي توفرها القنوات الناقلة، إلى جانب المنصات الرقمية.