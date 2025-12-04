نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن | فلسطين تواجه تونس في مواجهة مصيرية بكأس العرب 2025… تعرف على القنوات والبث أونلاين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب 2025 مواجهة حاسمة عندما يلتقي منتخب فلسطين نظيره تونس على استاد لوسيل، مساء الخميس.

وتعد المباراة من أكثر اللقاءات متابعة بين الجماهير العربية، نظرًا للأهمية الكبيرة للنقاط الثلاث في تحديد مصير الفريقين في البطولة.

أهمية المباراة للمنتخبين

منتخب فلسطين "الفدائي": يدخل اللقاء بعد فوزه التاريخي على قطر في الجولة الأولى، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لضمان تأهله المبكر وزيادة فرصه في المنافسة على صدارة المجموعة.

منتخب تونس "نسور قرطاج": يسعى إلى التعويض بعد خسارته أمام سوريا، ويعتبر الفوز شرطًا أساسيًا للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، مما يجعل اللقاء مباراة لا بديل فيها سوى الانتصار.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة واسعة من القنوات العربية، أبرزها:

beIN Sports HD

دبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

قنوات الكأس القطرية

منصة شاشا الرقمية

تقدم هذه القنوات تغطية كاملة للمباراة، مع تحليلات فنية وتقارير قبل وبعد اللقاء، لضمان وصول المباريات لجميع المشاهدين في المنطقة العربية.

البث المباشر عبر الإنترنت

لعشاق المشاهدة الرقمية، تتوفر عدة خيارات لمتابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت:

تطبيق stc tv: يقدم بثًا مباشرًا بجودة عالية ومتابعة دقيقة للقاء.

اليوتيوب الرسمي للقنوات الناقلة: يُتيح مشاهدة المباراة مباشرة أو متابعة ملخصات وتغطيات حية.

موقع كووورة: يقدم بثًا مباشرًا لجميع لقاءات كأس العرب 2025، مع تحديث لحظة بلحظة لنتيجة المباراة والإحصاءات.

معلقو المباراة

أسندت مهمة التعليق إلى كبار المعلقين العرب:

علي محمد علي: على شاشة beIN Sports

رؤوف خليف: عبر منصة stc tv

محمد الهنائي: الشارقة الرياضية

شبيب الحبسي: عمان الرياضية

محمد العتيبي: الكويت الرياضية

هاني الشهري: منصة شاشا

موعد المباراة بالتوقيت المحلي لكل دولة

17:30 – السعودية وقطر

16:30 – فلسطين

15:30 – تونس

وتقام المباراة على ملعب استاد لوسيل، أحد الملاعب الرئيسة التي استضافت منافسات مونديال 2022، والمزودة بأحدث التقنيات لضمان تجربة مشاهدة ممتازة للجماهير.

جدول المباراة وبيانات أساسية

المباراة فلسطين × تونس البطولة كأس العرب 2025 الجولة الثانية – دور المجموعات الملعب استاد لوسيل الموعد الخميس 4 ديسمبر القنوات الناقلة beIN Sports – دبي الرياضية – الشارقة – عمان – الكويت – الكأس المعلقون علي محمد علي – رؤوف خليف – آخرون

توقعات وتحضيرات الفريقين

فلسطين: يعتمد على القوة الدفاعية والهجمات المرتدة، ويستفيد من الروح المعنوية العالية بعد الفوز على قطر.

تونس: سيعمل على تعديل أخطاء المباراة السابقة، مع الاعتماد على عناصر الخبرة لضمان الانتصار.

خدمة البث المباشر عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة بسهولة عبر الروابط الرسمية للقنوات، حيث يتيح stc tv وموقع كووورة خيارات متعددة للبث المباشر، مع تغطية حية للنتيجة والإحصاءات والملخصات بعد نهاية المباراة.