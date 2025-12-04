نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر | متابعة مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مساء الخميس إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب سوريا ونظيره منتخب قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2025.

وتعد هذه المباراة مصيرية لكل فريق، إذ تحمل أهمية كبيرة في تحديد ترتيب المجموعة الأولى وتحديد ملامح التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي.

أهمية اللقاء للفريقين

منتخب قطر

يدخل منتخب قطر المباراة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب فلسطين بهدف نظيف، ما زاد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الانتصار الأول في البطولة؛ ويعتمد المنتخب القطري على تقوية الخطوط الهجومية وتحسين الأداء الجماعي، مع محاولة السيطرة على مجريات اللعب وفرض أسلوبه المميز في بناء الهجمات.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب في إعادة التوازن بين الدفاع والهجوم، خصوصًا بعد الأخطاء التي ظهرت في الجولة الأولى، مع التركيز على الفاعلية أمام المرمى لضمان تحقيق الفوز.

منتخب سوريا

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب السوري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على تونس 1-0 في الجولة الأولى، ليكون بذلك في وضعية جيدة لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى؛ ويعتمد المنتخب السوري على تنظيم دفاعي محكم وهجمات مرتدة سريعة، مستفيدًا من الروح القتالية العالية للاعبين والقدرة على استغلال الفرص بشكل دقيق أمام المرمى.

كما يسعى المنتخب السوري للحفاظ على سجله النظيف في البطولة، مع التركيز على الثبات الدفاعي ومنع الهجمات القطرية الخطرة، لضمان تعزيز حظوظه في التأهل المبكر إلى الدور التالي.

توقيت المباراة حسب الدول

تنطلق المباراة اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في الأوقات التالية:

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

6:00 مساءً بتوقيت السعودية، العراق، الأردن، سوريا، قطر، البحرين، واليمن، الكويت

5:00 مساءً بتوقيت مصر، ليبيا، السودان، لبنان، فلسطين

4:00 مساءً بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب

3:00 مساءً بتوقيت موريتانيا

وتعد هذه التوقيتات حاسمة لمتابعة المباراة مباشرة من أي دولة، حيث يمكن للجماهير الاستعداد لمتابعة كل لحظة من أحداث اللقاء.

استراتيجيات الفريقين

قطر

يعمل المدرب القطري على تطوير الهجوم وتحسين التنسيق بين اللاعبين، مع التركيز على المراوغات والتمريرات القصيرة لبناء فرص تهديفية واضحة، ومن المتوقع أن يعتمد الفريق على تحركات الجناحين لاستغلال المساحات خلف الدفاع السوري، مع تعزيز خط الوسط للسيطرة على الكرة وخلق الفرص.

سوريا

يعتمد المنتخب السوري على تثبيت الدفاع والتحكم في الإيقاع، مع التحرك السريع عند استرداد الكرة؛ وسيحاول الفريق استغلال الهجمات المرتدة، خصوصًا عبر لاعبي السرعة في الأطراف، للوصول إلى مرمى قطر بأقل عدد من التمريرات؛ ويهدف الجهاز الفني السوري إلى حماية شباكه مع محاولة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الخصم.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر شبكة واسعة من القنوات العربية التي حصلت على حقوق بث كأس العرب، بما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بجودة عالية، مع تغطية تحليلية دقيقة قبل وبعد المباراة.

كما يمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر على المنصات الرقمية المتاحة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لضمان مشاهدة كل لحظة من اللقاء في أي مكان.

المعلقون على المباراة

سيتم الاعتماد على أبرز المعلقين العرب لتقديم تجربة مشاهدة ممتعة واحترافية، مع شرح تفصيلي للأحداث الفنية والإحصاءات.

يقدم المعلقون تحليلات لحظية للتكتيكات، الأداء الفردي والجماعي، بالإضافة إلى تغطية أبرز اللحظات الهجومية والدفاعية لكل فريق.

توقعات اللقاء

يتوقع الخبراء أن تكون المباراة سريعة الإيقاع وحماسية، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وضمان حظوظه في المجموعة:

قطر يسعى لتصحيح مساره بعد الخسارة الأولى، مع التركيز على خلق فرص تهديفية أكثر وتنويع الهجمات.

سوريا تهدف إلى تعزيز صدارته للمجموعة الأولى من خلال استغلال الفرص السريعة والتحكم في مجريات اللعب.

تعد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025 من أهم مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى، لما تحمله من تأثير مباشر على ترتيب المجموعة وحظوظ التأهل المبكر؛ من خلال التغطية الشاملة للقنوات الناقلة وخيارات البث المباشر، يمكن للجماهير متابعة المباراة لحظة بلحظة والاستمتاع بكرة قدم عربية مميزة، مع متابعة التكتيكات واللحظات الحاسمة التي قد تحدد مصير الفريقين في البطولة.