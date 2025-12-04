نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة منتظرة اليوم.. العراق يلتقي اليمن تحت 23 سنة في بطولة الخليج – بث مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة منتخب العراق الأولمبي أمام منتخب اليمن الأولمبي اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الخليج للمنتخبات تحت 23 سنة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

تأتي المباراة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا منتخبات الإمارات وعمان، ليكون الصراع محتدمًا على الصدارة والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تعتبر بطولة الخليج تحت 23 سنة أحد أهم المحافل الكروية للفئات السنية في المنطقة، حيث تمثل منصة لاكتشاف المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل الكروي الوطني لكل دولة مشاركة.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة العراق ضد اليمن اليوم في الأوقات التالية:

03:45 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

02:45 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت

01:45 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين

12:45 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

11:45 صباحًا بتوقيت موريتانيا

يمكن متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر على موقعنا، مع تحديثات مستمرة لكل مجريات اللقاء بدءًا من صافرة البداية وحتى لحظة النهاية.

أهمية المباراة للفريقين

منتخب العراق الأولمبي

يدخل منتخب العراق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء جيد في الجولة الأولى، ويهدف إلى تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي. يعتمد الفريق على الهجمات المنظمة والسيطرة على وسط الملعب، مستفيدًا من سرعة اللاعبين الشباب وحماسهم العالي.

منتخب اليمن الأولمبي

في المقابل، يسعى منتخب اليمن لتقديم مباراة قوية أمام منافس صعب مثل العراق، مستهدفًا النقاط الثلاث للحفاظ على فرصه في التأهل. يعتمد الفريق على اللعب الدفاعي المنظم والهجمات المرتدة السريعة، مع استغلال أي أخطاء محتملة من الفريق العراقي.

نظام البطولة وتأثير المباراة على جدول المجموعة

تضم المجموعة الثانية أربع منتخبات هي: العراق، اليمن، الإمارات وعمان. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي:

أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى

الفائزان يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية، مما يجعل كل مباراة في مرحلة المجموعات حاسمة للغاية. مباراة اليوم قد تحدد بشكل كبير ترتيب المجموعة ومرحلة الصعود إلى نصف النهائي.

الملعب وصالة المباريات

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة جميع مباريات البطولة على ملعبين رئيسيين: أسباير 1 وأسباير 2، حيث تُنظم المباريات في توقيتين ثابتين لتسهيل متابعة الجماهير، مع مراعاة الفروقات الزمنية بين الدول الخليجية والعربية.

مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في المجموعة الأولى تُقام الساعة 01:00 ظهرًا

مباريات المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة تُقام الساعة 03:00 عصرًا

استراتيجيات الفريقين في اللقاء

العراق

الاعتماد على السيطرة على الكرة والاستحواذ على وسط الملعب.

تكثيف الهجمات عبر الأطراف واستغلال المساحات خلف الدفاع اليمني.

تعزيز الانضباط الدفاعي لتجنب أي هجمات مرتدة مفاجئة.

اليمن

اللعب المنظم دفاعيًا لتقليل فرص الخصم.

الاعتماد على السرعة في الهجمات المرتدة والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

محاولة استغلال أي أخطاء في التمرير أو التغطية الدفاعية للفريق العراقي.

توقعات الجماهير وخبراء كرة القدم

يتوقع محللو كرة القدم أن المباراة ستكون قوية وحاسمة لكلا الفريقين، خاصة مع الرغبة في تحقيق الفوز المبكر لتسهيل حسابات التأهل. الجماهير العراقية واليمنية تترقب اللقاء بفارغ الصبر، كما يسعى المدربون الشباب للاستفادة القصوى من البطولة لإظهار مواهب لاعبيهم وتحقيق أفضل النتائج.

البث المباشر والمتابعة

توفر خدمة البث المباشر لمباراة العراق واليمن الأولمبي متابعة شاملة لكل أحداث المباراة:

تحليلات تكتيكية قبل المباراة وأثناءها

أبرز فرص الهجوم والتسديد

التبديلات والإصابات

لحظات مثيرة وهدف المباراة

يمكن للمتابعين الانضمام إلى البث قبل انطلاق المباراة للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة ومباشرة لجميع الأحداث.